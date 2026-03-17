Volkswagen представил один из самых доступных электрокроссоверов (фото)

Стоимость нового Volkswagen ID. Cross будет начинаться от 28 тысяч евро.

Volkswagen представил новый кроссовер ID. Cross, однако модель пока замаскирована яркой камуфляжной пленкой. Детали обнародованы на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что автомобиль будет представлен на европейском рынке осенью 2026 года.

"Этот пятиместный автомобиль предназначен для клиентов, которые хотят наслаждаться первоклассной электромобильностью, пригодной для повседневного использования и доступной по цене", – рассказали в компании.

Дизайн модели выполнен в стиле Volkswagen Pure Positive. По размерам автомобиль похож на Volkswagen T-Cross. Он имеет высокий капот и двухуровневые фары.

Габариты автомобиля составляют 4153×1794×1581 мм, а колесная база – 2601 мм. Переднеприводный кроссовер получит электродвигатели мощностью 116, 135 или 211 л.с. на выбор. Модель будет предлагаться с двумя вариантами батарей – емкостью 37 или 52 кВт·ч.

Цена новинки будет начинаться от 28 тысяч евро. Таким образом, ID. Cross станет одним из самых доступных электрокроссоверов в линейке Volkswagen.

