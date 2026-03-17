Евросоюзу придется вести переговоры с Путиным в будущем, но не сейчас, - Кошта

По его словам, может наступить момент, когда Трамп решит не продолжать свои усилия, либо они закончатся неудачей.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта считает, что Европейскому Союзу в будущем нужно будет поговорить с Россией о безопасности и мире в Украине, но этот момент еще не наступил, поэтому нужно продолжать оказывать давление на Москву и поддерживать Киев. Об этом сообщает издание EFE.

Кошта заявил, что 27 стран ЕС "должны быть готовы" на случай, если диалог о прекращении войны в Украине, который возглавляет президент США Дональд Трамп, не даст желаемых результатов.

"Сейчас мы должны избегать срыва усилий, возглавляемых президентом Трампом, по достижению справедливого и прочного мира в Украине", – сказал президент Евросовета.

Но, по словам Кошты, может наступить момент, когда Трамп решит не продолжать свои усилия, или они потерпят неудачу.

"Тогда нам придется быть готовыми продолжать усилия и пытаться достичь справедливого и прочного мира в Украине", – отметил он.

Кошта подчеркнул, что главный вклад ЕС заключается в усилении экономического давления на Россию и продолжении поддержки Украины всеми средствами.

"Но, конечно, может наступить время, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные для достижения справедливого и прочного мира в Украине", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, отвечая на вопрос, готов ли ЕС к ситуации, если мирные переговоры провалятся, поскольку российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что может выйти из них, если Украина не согласится отдать весь Донбасс, заявил, что Европейский Союз готов продолжать поддержку Украины.

При этом он подчеркнул, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, и он "действительно очень существенный".

