В 2026 году могут вырасти некоторые тарифы, которые не подпадают под мораторий.

С началом 2026 года актуальным для украинцев является вопрос о том, повысят ли в течение года коммунальные тарифы. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН назвал условие, при котором цифры в платежках могут увеличиться.

Каким будет тариф на газ в 2026 году

В Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения до завершения военного положения. По базовому сценарию, цены на газ для населения останутся неизменными в течение всего 2026 года.

Олег Попенко отмечает, что в случае завершения боевых действий и отмены военного положения в первой половине 2026 года стоимость "голубого топлива" для населения может вырасти уже в конце года после проведения парламентских выборов.

"Насколько я понимаю из документов, которые ходят в Кабинете министров, то принципиальное решение о повышении тарифов уже есть. Лично я вижу это в сроках конец года: ноябрь-декабрь. После того как пройдут выборы в Верховную Раду и местное самоуправление", - отметил эксперт.

В то же время он убежден, что никто перед парламентскими выборами не решится на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, если война будет продолжаться, цена на газ повышаться не будет.

Говоря о том, насколько может подорожать газ для населения уже в текущем году, Олег Попенко отметил, что обсуждается "покрытие расходов на добычу газа". Впрочем, по его данным, окончательно новую стоимость газа для населения чиновники еще не определили.

"Какой будет окончательная цифра пока не понятно, но речь идет о, в среднем, 12 гривен/кубометр", - отметил Олег Попенко.

Сейчас для 98% населения, которые получают "голубое топливо" от ГК "Нафтогаз Украины", действует фиксированный тариф на газ на уровне 7,96 гривенза кубометр.

Еще в октябре 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что цена на газ для населения увеличиваться не будет.

Какой будет тариф на отопление в 2026 году

От стоимости газа зависит цена отопления, подчеркивает Попенко. Поэтому, если тариф на "голубое топливо" претерпит изменения, это может отобразиться и на стоимости тепла.

"Газ составляет в себестоимости Теплокоммунэнерго где-то ориентировочно 95%. Исходя из этих цифр, повышение стоимости газа - это фактически прямой рост стоимости услуг Теплокоммунэнерго. То есть, если на 50% растет стоимость газа, то примерно на столько же подорожают услуги Теплокоммунэнерго, то есть горячая вода и отопление", - объясняет Олег Попенко.

Он добавляет, что если сейчас тариф на отопление составляет 40-50 гривен за квадратный метр, то, в случае повышения цен "будем платить где-то 70-80 гривен".

Однако окончательного решения по этому вопросу нет, подчеркивает Попенко. Поэтому пока неизвестно, вырастет ли стоимость отопления для населения уже с 2026 года. Скорее всего, эта сумма возрастет только в случае завершения военного положения.

Какими будут тарифы на электроэнергию в 2026 году

С 1 июня 2024 года тариф на свет для населения составляет 4,32 грн/КВт-год. С тех пор пор пор сумма не менялась. Однако электроэнергия не попала под действие моратория на пересмотр тарифов до завершения военного положения, поэтому для ее подорожания достаточно одного правительственного решения.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН допускает возможность того, что тариф на свет в 2026 году будет пересмотрен. При этом эксперт отмечает, что это повышение будет не последним.

"Есть расчет повышать тариф на электроэнергию ежегодно на 20% в течение ближайших трех лет", - отмечает Олег Попенко. В то же время это только расчет, и никаких решений по повышению правительство пока не принимало.

Осенью 2025 года Министерство энергетики в ответ на запрос УНИАН сообщало, что Кабинет министров в то время не рассматривал вопрос того, чтобы повысить тариф на свет для населения.

В то же время НБУ предполагает возможный рост суммы уже в 2026 году "учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры".

Каким будет тариф на воду в 2026 году

В конце декабря 2025 года, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство призвало НКРЭКУ не повышать тариф на воду для населения.

Комиссия еще в 2023 году давала зеленый свет на пересмотр стоимости воды для украинцев. Однако тогда, по настоянию президента Украины Владимира Зеленского, регулятору пришлось это решение отменить.

Недавно комиссия повысила цену на воду для бизнеса и повторно запустила процесс корректировки тарифов для населения. Как и в прошлый раз, он закончился неудачей.

"Если мы говорим о воде, то на повышении настаивают водоканалы. НКРЭКУ говорит: ОК, но правительство пока против", - констатирует Олег Попенко.

Он прогнозирует, что до конца года тариф для населения может вырасти, но только при условии отмены военного положения и после проведения парламентских выборов.

"Я думаю, что в конце года, когда пройдут выборы, водоканаловское лобби этот вопрос продавит", - отметил Попенко.

Вместе с тем, Олег Попенко не сказал, на сколько могут увеличиться цифры в платежках, отметив, что расчетов пока нет.

справка Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Учился в Полтавском государственном педагогическом университете и Кременчугском политехническом университете. Преподавал историю и право. Потом работал руководителем отдела договоров, взаиморасчетов и аналитической работы на Крюковском вагоностроительном заводе. Был заместителем директора на коммунальном предприятии «Кременчуг-инвест», руководил КП «Полтаватопливо», занимал должность финансового директора в КП «Управляющая компания Дарницкого района г. Киева». Также находился на посту советника заместителя городского головы в Киевской городской государственной администрации. Попенко - основатель и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг и соучредитель в Благотворительный фонд «Доверие и помощь».

