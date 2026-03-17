Российские МиГ-31К совершили полет над акваторией Японского моря (видео)

МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", которые российская сторона классифицирует как гиперзвуковое вооружение.

Российские самолеты МиГ-31К, вооруженные ракетами "Кинжал", совершили полет над акваторией Японского моря. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Во время патрулирования экипажи самолетов Воздушно-космических сил России отработали дозаправку топливом в воздухе.

Как пишет портал "Милитарный", МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", которые российская сторона классифицирует как гиперзвуковое вооружение.

Отмечается, что такие самолеты регулярно привлекаются к демонстрации силы в различных регионах, в частности вблизи границ стран НАТО и Японии, а также для нанесения ударов по Украине.

Как сообщал УНИАН, осенью в Липецкой области РФ во время захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался.

По данным пропагандистских российских изданий, самолет не нес боекомплекта и упал в лесном массиве Чаплигинского района, после чего загорелся.

В ноябре Федеральная служба безопасности РФ заявила о срыве, как она утверждала, операции военной разведки Украины по похищению российского истребителя МиГ-31, оснащенного ракетой "Кинжал". По версии ФСБ, цель заключалась в том, чтобы использовать самолет для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО на территории Румынии, в городе Констанца.

