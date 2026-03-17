Гороскоп на 18 марта по картам Таро: Козерогам - сложные решения, Львам - энергия

Этот день будет особенным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 18 марта 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Стоит обратить внимание на собственное развитие и движение вперед. Сейчас время для активных действий и смелых решений, которые принесут результат.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Колесо Фортуны". Этот день принесет ощущение движения и перемен, которые невозможно полностью контролировать. Обстоятельства могут складываться не так, как вы планировали, но именно в этом и откроется для вас новый шанс сделать что-то по-новому. Важно оставаться гибкими и не цепляться за старые сценарии. В делах возможны неожиданные повороты, которые сначала покажутся хаотичными, но со временем станут понятными. В общении лучше избегать поспешных выводов – не вся информация сейчас достоверна. Вы можете получить знак или подсказку, которая поможет изменить направление и достичь успеха. Больше верьте в себя.

Телец

Ваша карта – "Императрица". Среда наполнит энергией Тельцов. Вы почувствуете рост и внутренний комфорт, о котором мечтали. Вам захочется больше времени уделять себе, своему телу и собственным эмоциям. Это удачный день для восстановления сил и создания уютной атмосферы вокруг. В финансовых вопросах возможно небольшое приятное поступление, но не стоит сразу тратить эти средства. В отношениях с близкими важно проявить нежность и терпение. Ваши связи укрепятся, если вы будете искренними и не будете бояться критики.

Близнецы

Ваша карта – "Семерка Кубков". Перед вами открывается много вариантов решения задач, но не все они реальны. Может появиться чувство растерянности или сомнений в выборе, но это нормально. Нужно остановиться на несколько минут и подумать, что будет лучше для вас. Важно не поддаваться иллюзиям и проверять факты. В общении с коллегами возможны недомолвки или неправильное понимание ситуации. Поэтому задавайте больше уточняющих вопросов и не спешите с выводами. Сосредоточьтесь на том, что имеет реальную ценность.

Рак

Ваша карта – "Десятка Кубков". Раки почувствуют гармонию в отношениях. Поддержка близких поможет легче и быстрее пережить сложный период. А вот в рабочих делах появится ощущение завершенности или удовлетворения результатом. Это удачный день для искренних разговоров и примирения, если были недоразумения с руководством. Ваше эмоциональное состояние будет более стабильным, чем обычно. Вы также можете осознать, что уже имеете больше, чем думали. Поэтому смело планируйте будущее и не бойтесь действовать уже сейчас.

Лев

Ваша карта – "Солнце". Это один из самых ярких дней, когда вы можете проявить себя в полной мере. Появится больше энергии, уверенности и желания открыто делать все то, что задумали. Успех возможен в делах, требующих смелости и инициативы. Люди вокруг будут обращать на вас внимание и быть союзниками. Однако тщательно проверяйте тех, кого подпускаете к себе близко. Есть вероятность обмана или предательства. Среда также подойдет для новых начинаний или реализации идей, которые вы давно откладывали. Но важно не терять баланс и не ставить себя выше других.

Дева

Ваша карта – "Отшельник". Вам может захотеться немного отдалиться от внешнего шума и сосредоточиться на внутреннем мире. Это день поиска ответов и переосмысления важных вещей. Помните, что не все процессы сейчас требуют активных действий – иногда лучше наблюдать. В работе стоит уделить внимание деталям и не торопиться с решениями. В общении возможно желание ограничить круг контактов до минимума. Это нормально, если вы чувствуете потребность в тишине. Займитесь теми делами, которые смогут поднять вам настроение.

Весы

Ваша карта – "Справедливость". Этот день потребует честности – как с собой, так и с другими. Могут возникнуть ситуации, где придется принимать важные решения. Но важно обратить внимание на все "за" и "против", не поддаваясь эмоциям. В отношениях возможны споры, которые заставят задуматься о некоторых вещах. Не бойтесь принимать правду, даже если она не совсем удобна. В результате это приведет к балансу и гармонии. Со временем все станет на свои места.

Скорпион

Ваша карта – "Смерть". Она символизирует трансформацию и завершение определенного этапа в жизни. У Скорпионов что-то кардинально изменится в ближайшее время или просто уйдет в прошлое. Это естественный процесс, который открывает место для чего-то нового. Важно не цепляться за то, что уже утратило актуальность. Во внутреннем состоянии возможны глубокие переживания, но они ведут к очищению. Позвольте себе отпустить лишнее. После этого появится новая энергия и видение, куда двигаться дальше.

Стрелец

Ваша карта – "Тройка Жезлов". Перед вами открываются новые горизонты и возможности для развития. Это время для планирования и первых шагов в новом направлении. Вы можете получить результат от ранее вложенных усилий. Важно смотреть шире и не ограничивать себя привычными рамками, даже если услышите критику. В делах возможны перспективные предложения или идеи. В общении стоит быть открытыми к новым контактам. Есть вероятность получить не только ценные советы, но и найти единомышленников.

Козерог

Ваша карта – "Десятка Пентаклей". Этот день о стабильности в делах и долгосрочных результатах. Вы можете почувствовать, что ваши усилия наконец приносят плоды. В финансовых вопросах будет прибыль или возможность повышения. Важную роль будет играть семья или любимый человек. Они смогут поддержать вас в сложных решениях. В итоге вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне. А еще не забывайте о собственном здоровье. Следите за тем, чтобы все было в балансе

Водолей

Ваша карта – "Маг". У вас есть все ресурсы для того, чтобы повлиять на ситуацию. Среда – это время действий, инициативы и проявления собственной силы. Вы можете почувствовать прилив вдохновения и желание изменить привычные дела. Однако в общении важно четко формулировать свои мысли. Это также хороший период для начала новых проектов или искренних признаний. Вы способны создать то, что раньше казалось недостижимым. Главное – не распылять энергию и держать идеи в секрете, чтобы никто не воспользовался ими раньше вас.

Рыбы

Ваша карта – "Луна". День может быть эмоционально насыщенным и немного туманным. Интуиция усилится, но вместе с ней у Рыб могут появиться сомнения или страхи. Важно не принимать поспешных решений, особенно если нет полной ясности. В общении возможны скрытые моменты, поэтому доверяйте своим ощущениям, а не слухам. Это также хорошее время для творчества и внутренней работы над собой. Найдите время для решения вопросов, которые давно откладывали на потом.

Вас также могут заинтересовать новости: