Названы три страны мира, которые туристы ошибочно считают небезопасными

Путешественники напрасно упускают эти страны из виду при планировании отпусков.

По вполне понятным причинам Украина и другие страны мира, находящиеся в состоянии войны или вооруженного конфликта, попадают в списки небезопасных для посещения туристами.

Однако порой некоторые страны игноруются туристами по ошибке – на самом деле там безопасно, хотя путешественники полагают совсем иначе.

Туристический портал Travel Off Path назвал три страны мира, которые туристы ошибочно считают небезопасными – и весьма напрасно упускают из виду при планировании отпусков.

Сальвадор

Для тех, кто помнит 1990-е или 2000-е годы, эта страна в Центральной Америке был синонимом мировой столицы убийств. Но в период с 2019 по 2026 год в стране произошел самый радикальный поворот в сфере безопасности в современной истории.

Президент Найиб Букеле ввел спорное "исключительное положение", заключив под стражу более 100 тысяч членов преступных группировок. В результате уровень убийств в стране упал на 98%, благодаря чему Государственный департамент США теперь присваивает Сальвадору 1-й уровень безопасности с рекомендацией "Соблюдайте обычные меры предосторожности" – точно такой же рейтинг безопасности, как у Швейцарии и Японии.

"Когда я посетил страну в первый раз, она еще находилась в стадии перехода, но все местные жители, с которыми я разговаривал, подчеркивали, насколько безопаснее стала повседневная жизнь, и туристы начали приезжать толпами. И не зря – это потрясающе красиво! Я настоятельно рекомендую посетить Мизату, там потрясающее побережье, и даже есть курорт с домиками на деревьях, откуда открывается фантастический вид на океан и скалы неподалеку", – отметил автор материала, бывалый путешественник Тайлер Фокс.

Вьетнам

Для старшего поколения слово "Вьетнам" до сих пор ассоциируется с войной в джунглях 1970-х годов и идеологической враждебностью по отношению к Заападу. Реальность же прямо противоположна. Вьетнам десятилетиями наслаждается непрерывным миром внутри страны – и весьма справедливо имеет 1-й уровень безопасности.

Тем временем, его население – невероятно молодое, глубоко интегрированное в глобальную цифровую экономику и очень гостеприимное.

Руанда

У многиз слово "Руанда" вызывает воспоминания о жутком геноциже 1994 года. Однако современная Руанда на деле является одной из самых безопасных и чистых стран на всем африканском континенте.

Ее столица Кигали безупречно чиста и функционирует с таким уровнем строгого централизованного порядка, что ее постоянно сравнивают с Сингапуром. Государственный департамент США присвоил ей 2-й уровень опасности, однако эта осторожность обусловлена ​​лишь нестабильной границей с Демократической Республикой Конго – внутренние районы Руанды тщательно охраняются.

Ситуация с безопасностью на Ближнем востоке

Как ранее сообщал УНИАН,Туризм, военная операция, начатая в США и Израилем в Иране в конце февраля 2026 года, полностью обвалила туризм в странах Персидского залива – регионе, который традиционно считался зоной безопасности. Как итог, туризм на Ближнем востоке теряют примерно по 600 миллионов долларов доходов в день.

Более того, туристы начинают отказываться от поездкок в страны восточного Средиземноморья – Турцию, Кипр и даже Грецию. Одновременно растет интерес к отдыху в странах Западной Европы, а также к некоторым южным направлениям – Италии, Испании, Мальте и Хорватии.

Вас также могут заинтересовать новости:

