Разбудил бойцов ВСУ и сдался в плен: как оккупант решил спасти свою жизнь

Бывший заключенный во время штурма блиндажа бойцов ВСУ решил сдаться украинским военным.

24-летний гражданин Беларуси Руслан, воевавший на стороне оккупационных войск РФ, сдался в плен украинским защитникам крайне необычным способом. Во время приказа штурмовать блиндаж ВСУ он решил вместо убийства спящих украинцев сдаться им в плен, сообщает проект Ukrainian Witness.

История Руслана банальна для многих оккупантов: тюрьма за наркотики, а затем предложение от Минобороны РФ подписать контракт в обмен на свободу. После короткого обучения бывшего заключенного отправили на передовую, где он был шокирован количеством убитых солдат армии РФ.

"Там трупами воняло очень сильно. Повсюду были изуродованные тела. Я вообще не был готов к этому", – признался Руслан во время разговора с журналистами.

Видео дня

Условия пребывания на позициях были также ужасными. Группа Руслана несколько суток жила в логистическом вакууме и голодала, а командиры не обращали на это внимания и требовали только одного: идти на штурм позиций ВСУ.

"Это был девятый день на позиции, а также четвертый день без провизии вообще… Мы уточняли, что не ели, ни пили, но нам сказали, что надо собираться, идти и штурмовать", – вспоминает белорус.

Его группе приказали взять блиндаж ВСУ, пообещав, что он пуст и это будет легко, но Руслан догадался, что это ловушка, особенно когда неподалеку раздались выстрелы. Однако добравшись до блиндажа, он заметил в нем бойцов ВСУ, которые спали из-за истощения.

"Я просто увидел ноги. Подумал, это труп. Но они немного шевельнулись. Тогда заметил двух украинских бойцов, которые спали. Я их просто толкнул и говорю: "Все"", – рассказал оккупант.

Украинские военные быстро сориентировались и взяли Руслана в плен. По его словам, к нему отнеслись нормально, несмотря на обстоятельства встречи. Сейчас белорус находится в безопасности, но его будущее неопределенно.

Россия крайне редко включает иностранных наемников в списки на обмен. Такие пленные часто остаются в лагерях годами, поскольку Кремль не спешит возвращать "чужих" граждан домой.

Как оккупанты РФ сдаются в плен

В ходе боевых действий на Покровском направлении украинские военные успешно взяли в плен четырех российских военнослужащих. Оккупанты остались без поддержки и обеспечения, получили обморожения и были рады, когда дрон ВСУ через громкоговоритель предложил им сдаться.

Кроме того, стало известно о трех российских оккупантах, которые решили сдаться в плен в Купянске после пяти месяцев пребывания в ловушке многоэтажного здания без поддержки командиров. Они проникли в город по старому газопроводу, проходящему под рекой Оскил, используя электросамокаты на последнем этапе пути.

Также двое украинских штурмовиков во время штурма укрытия и предложения сложить оружие взяли в плен шестерых российских оккупантов. Исчерпавшие силы и демотивированные противники выразили желание сдаться. В результате Украина пополнила свой обменный фонд еще на 6 человек и получила дополнительные разведывательные данные от командира взвода, возглавлявшего эту группу.

