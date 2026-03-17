Франция не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива, – Макрон

Франция продолжает свои усилия по формированию коалиции для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива, тем самым отвергнув заявления президента США Дональда Трампа о готовности Парижа помочь. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не будет участвовать в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешнем контексте", – сказал он.

Французские чиновники заявили, что Франция продолжает собственные усилия по формированию коалиции для обеспечения безопасности Ормузского пролива после стабилизации ситуации с безопасностью и без участия США.

"Мы убеждены, что когда ситуация успокоится – и я сознательно использую этот термин в широком смысле – когда ситуация успокоится, то есть после прекращения основных бомбардировок, мы готовы, вместе с другими странами, взять на себя ответственность за систему сопровождения", – сказал Макрон.

Как сообщал УНИАН, Трамп в воскресенье обсудил с Макроном присоединение к коалиции и после этого оценил готовность Парижа помочь как "8 из 10". Но осведомленный источник Axios сообщил, что "Макрон уклонялся от обязательств".

"Макрон не дал окончательного "нет", но на данный момент это "нет", – сообщил второй источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что администрация Трампа хочет, чтобы к коалиции присоединились Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия, Канада, страны Персидского залива и Иордания. Также США с соответствующей просьбой обратились к Японии и Южной Корее.

Но в Германии, Италии, Польше, Великобритании и Японии уже исключили возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив.

