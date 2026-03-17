Разница между 120 Гц и 144 Гц в телевизорах: что нужно знать перед покупкой

Сегодня бренды активно продвигают телевизоры с частотой 144 Гц, но есть ли разница со 120 Гц?

Технологии телевидения постоянно развиваются. У нас были ЭЛТ-телевизоры и плазменные панели, которые затем уступили место ЖК-телевизорам (LCD), а те в свою очередь обновились до Mini-LED и QLED. Не стоит забывать об OLED, QD-OLED и новых "Micro RGB" телевизорах, которые называют будущим индустрии. Но не только технологии панелей обновляются каждые несколько лет.

Появились телевизоры с частотой 120 Гц и 144 Гц, причем последние приобрели особую популярность за последние пару лет. Все крупные бренды смарт-ТВ, от LG и Samsung до Hisense и TCL, на данный момент имеют в своем портфолио хотя бы один телевизор с частотой 144 Гц. Тем не менее, чуть более старые модели 120 Гц остаются популярным выбором среди покупателей, пишет BGR.

Но почему такие термины, как 120 Гц и 144 Гц, важны для телевизора, и есть ли существенная разница в моделях, которые их рекламируют?

Что такое 60 Гц, 120 Гц или 144 Гц

Числа 60 Гц, 120 Гц и 144 Гц в характеристиках телевизора или монитора относятся к частоте обновления панели дисплея. Это количество раз в секунду, которое дисплей может изменить изображение на экране. Это не то, что можно увидеть невооруженным глазом. Вы можете отличить более высокую частоту обновления от более низкой, потому что "быстрее" означает более текучую и плавную картинку. Именно поэтому частота 144 Гц обычно считается обновлением по сравнению с телевизором с традиционной панелью 60 Гц или более быстрым экраном 120 Гц.

Более высокая частота обновления обычно помогает в четкости передачи движения при просмотре контента. В результате, когда вы смотрите на быстродвижущийся объект, вы получите более четкое изображение на телевизоре с высокой частотой обновления. Более того, высокая частота может помочь в устранении джиттера (дрожания) – артефакта, который появляется, когда количество кадров в видео не совпадает точно с частотой обновления панели.

Телевизоры используют различные тактики для минимизации джиттера, и один из способов – многократное отображение каждого кадра для соответствия частоте обновления. Например, каждый кадр в фильме со скоростью 24 кадра в секунду может отображаться пять раз, чтобы соответствовать частоте обновления телевизора 120 Гц.

Высокая частота обновления в основном вступает в игру, когда вы играете, и ваше игровое устройство – консоль или ПК – способно выдавать большее количество кадров. Таким образом, если ваш телевизор имеет более высокую частоту обновления, он сможет максимально эффективно использовать эти лишние кадры. Однако является ли телевизор 144 Гц по-настоящему лучшим выбором по сравнению с моделью 120 Гц, полностью зависит от потребностей пользователя.

Телевизоры 120 Гц против 144 Гц

Поскольку телевизоры 144 Гц имеют явно более высокую частоту обновления, чем модели 120 Гц, они способны обеспечивать более плавное движение и отображать больше кадров в секунду во время игры. Однако существует лишь небольшая группа покупателей, которые действительно получат выгоду от телевизора 144 Гц – это ПК-геймеры с мощным оборудованием.

Поскольку обе основные консоли, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, ограничены игровым процессом при 120 кадрах в секунду, только высокопроизводительные ПК действительно могут выдавать 144 кадра в секунду или выше. Так что, если вы планируете покупать телевизор в качестве монитора для игрового ПК, панель 144 Гц будет вам полезна.

В противном случае телевизоры 120 Гц по-прежнему остаются отличным выбором для подавляющего большинства покупателей, так как большая часть контента, который вы смотрите – будь то фильмы (24 кадра в секунду) или сериалы (24, 30 или 60 кадров в секунду) – легко обрабатывается телевизором 120 Гц. Здесь нет пропущенных кадров или кадров, которые повторяются чаще других. С 144 Гц все не так просто, если только телевизор не использует переменную частоту обновления (VRR) для сопоставления частоты обновления с частотой кадров каждого типа контента.

Таким образом, если вы не стремитесь выжать каждый возможный кадр из своего телевизора во время игры на ПК, вам лучше остановиться на модели 120 Гц и сосредоточиться на других ключевых моментах при покупке, чтобы не совершить распространенных ошибок, которые допускает большинство людей.

