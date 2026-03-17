Сейчас перехватчик летает со скоростью 280 км/ч, а в будущем будет летать еще быстрее, чтобы сбивать реактивные ударные дроны.

Разработчики из компании Wild Hornets ("Дикие шершни") показали журналистам, как работает дрон-перехватчик STING. Как пишет Reuters, этот квадрокоптер, развивающий скорость до 280 км/ч, летает с громким ревом и способен резко менять направление движения. Поэтому он может атаковать громоздкие российские версии Shahed.

"Такой беспилотник-перехватчик является ключевым для защиты Украины от российских беспилотников, а вскоре, возможно, и для борьбы с иранскими в Персидском заливе", – отметили журналисты.

Они процитировали заявление компании Wild Hornets, которая утверждает, что клиенты с Ближнего Востока выразили заинтересованность в перехватчиках. Хотя компания не ведет прямых переговоров по экспортным контрактам, пока не получит зеленый свет от правительства Украины. Представитель Wild Hornets заявил, что компания сосредоточена на "укреплении украинской армии и будет экспортировать продукцию только по требованию правительства, особенно если Киев получит больше американских ракет для Patriot".

Работа перехватчиков

Команда "Диких шершней" продемонстрировала перехватчик в секретном месте, а инженеры были в масках. Журналистам показали блок управления, транслировавший высококачественный сигнал с камеры дрона. Перехватчик оснащен антенной с углом обзора 360 градусов и имеет максимальную дальность полета около 37 км. "Эта комбинация позволяет ему преследовать дроны на расстоянии, прежде чем столкнуться с ними и взорвать с помощью взрывчатки", – пишут авторы.

Один из инженеров рассказал, что управление перехватчиками легко адаптируется для пилотов FPV-дронов. При этом переход на это устройство занимает 3-4 дня.

По данным компании, с момента ввода в эксплуатацию в июне 2025 года STING сбил более 3000 российских истребителей Shahed. По словам представителя компании, уже разработана модель второго поколения, которая летает еще быстрее и направлена на реактивные Shahed, которые разрабатывает Россия. Технические характеристики нового перехватчика пока не разглашаются.

Они стоят около 2 тыс. долларов. Для сравнения, Shahed стоит от 20 до 50 тыс. долларов. Комплектующие закупаются через правительственный инкубатор оборонных технологий или известные частные благотворительные организации. Ежемесячно с конвейера сходит более 10 тыс. единиц.

Новые разработки дронов

Напомним, что в Fire Point создали новую версию дрона FP-1 для перехвата воздушных целей. Они оснащены пулеметами и зенитным оружием. В перспективе подобные платформы могут получить и ракетное вооружение.

Добавим, что, по мнению аналитиков, наибольшую ценность представляют не конкретные разработки дронов, а совокупный боевой опыт Украины, включающий созданную сеть обнаружения, программное обеспечение для управления, дешевые перехватчики и боевой опыт операторов.

