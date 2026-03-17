Большая страна получила одни из самых мощных российских истребителей семейства Су-30 (фото)

Самолеты семейства Су-30СМ являются одними из самых современных боевых самолетов РФ.

12 марта в состав ВВС Мьянмы были официально приняты четыре новых самолета – два истребителя Су-30СМЭ российского производства и два учебно-боевых самолета K-8W производства КНР. Об этом сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

Таким образом, ВВС Мьянмы завершили получение шести истребителей Су-30СМЭ производства Иркутского авиационного завода по контракту, который был заключен правительством Мьянмы с АО "Рособоронэкспорт" во время визита в страну экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Стоимость контракта в российских неофициальных источниках указывалась на уровне 400 млн долларов – возможно, без учета стоимости авиационного вооружения. Контракт финансировался за счет российского кредита. Согласование его условий, вероятно, привело к затягиванию реализации.

Видео дня

Первые два истребителя Су-30СМЭ по этому контракту были переданы мьянманской стороне в марте 2022 года.

Что касается двух последних самолетов Су-30СМЭ, то об их поставке в Мьянму российские СМИ сообщили еще в начале января 2025 года. Однако в состав ВВС Мьянмы эти самолеты были введены только сейчас.

Отметим, что Мьянма является первым и до сих пор единственным заказчиком и получателем самолета Су-30СМЭ – экспортной версии истребителя Су-30СМ.

Су-30СМ – справка УНИАН

Су-30СМ является одним из самых передовых боевых самолетов России.

Это тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4+, преимущество которого заключается в высокой маневренности, большой боевой нагрузке (до 8 тонн) и универсальности.

В состав арсенала Су-30СМ2 (модернизированная версия Су-30СМ), вероятно, входит ракета класса "воздух-воздух" Р-37, дальность которой может составлять около 200 км.

Благодаря универсальности Су-30СМ способен вести воздушный бой, наносить удары по наземным/морским целям и осуществлять радиоэлектронную борьбу в любых погодных условиях.

Самолеты семейства Су-30 – другие новости

Напомним, 25 февраля в Казахстане разбился истребитель Су-30СМ. Катастрофа произошла во время выполнения плановых учебно-тренировочных полетов в Карагандинской области. Сообщалось, что экипаж самолета вовремя катапультировался.

А еще ранее УНИАН писал, что Беларусь получила новую партию истребителей Су-30СМ2. Точное количество переданных самолетов не раскрывают. В открытом доступе появились фотографии как минимум двух машин.

Вас также могут заинтересовать новости: