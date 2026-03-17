'Ходили' по суше почти 20 минут: в Африке засняли на видео редкую охоту сомов

Эти рыбы способны проводить на суше часы.

Что бы вы подумали, если бы группа рыб внезапно выбралась из пруда и начала ползать по земле посреди ночи? Именно это недавно зафиксировала дистанционная камера наблюдения за дикой природой в Южной Африке, предоставив ученым и любителям природы редкую возможность взглянуть на рыбу, которая может покидать воду и продолжать движение.

Черно-белые кадры, снятые камерой Africam Live возле бассейна в Naledi Bush Lodge, показывают нескольких африканских клариевых сомов (Clarias gariepinus), собирающихся у кромки воды, прежде чем вытолкнуть свои тела на влажный берег и медленно поползти по грязи, пишет IFL Science.

Согласно словам сотрудников, которых цитируют научные издания, животные перемещались из пруда и обратно около двадцати минут, скорее всего, в поисках пищи на суше в то время, когда недавние наводнения сохранили почву влажной и снизили риск высыхания.

Созданы, чтобы покидать воду

Эта жутковатая сцена может напоминать кадры из научно-фантастического фильма, но биологи говорят, что она соответствует тому, что нам известно об этом виде.

Африканский клариевый сом является одной из самых широко распространенных пресноводных рыб в Африке, во многом благодаря тому, что он переносит множество различных сред обитания: от медленных рек до временных пересыхающих водоемов. Он всеяден и оппортунистичен, питается беспозвоночными, более мелкими рыбами, растительным материалом и даже мелкими млекопитающими, когда может их найти.

Его секретный инструмент выживания – примитивный вспомогательный орган для дыхания воздухом внутри жаберной камеры. Эта структура позволяет рыбе заглатывать воздух и выживать в течение нескольких часов или даже дней вне воды, пока ее кожа и жабры остаются влажными.

В засушливые сезоны исследователи фиксировали, как клариевые сомы плотно сбиваются в уменьшающихся лужах или покидают воду ночью, чтобы переползти в новые водно-болотные угодья или искать пищу вдоль берега, используя мощные грудные шипы и движения тела из стороны в сторону, которые выглядят удивительно похожими на неуклюжую "ходьбу".

Стойкий выживальщик с экологической ценой

Недавние кадры из Южной Африки примечательны тем, что камеры почти никогда не фиксируют такое поведение в дикой природе, хотя полевые биологи сообщали о нем годами.

Представитель Africam отметил, что сомов чаще видят покидающими воду, когда пруды пересыхают, но нынешние наводнения в этом районе могут давать им более безопасный шанс исследовать новую территорию.

Эта способность впечатляет, но она сопряжена с предупреждением. Такие агентства, как Южноафриканский национальный институт биоразнообразия и природоохранный орган CapeNature, описывают африканского клариевого сома как выносливый местный вид, который также стал инвазивным в некоторых регионах, где его обширный рацион и талант к перемещению между водоемами могут оказывать сильное давление на местные виды рыб.

Для людей, наблюдающих со своих диванов, зрелище "ходячей" рыбы – это пугающее любопытство. Для экологов это напоминание о том, что пресноводные системы полны стойких выживальщиков, тихо приспосабливающихся к наводнениям, засухам и построенным нами каналам, дамбам и фермерским прудам.

В следующий раз, когда тихий пруд покажется пустым, помните: на береговой линии может происходить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

