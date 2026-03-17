Учёные разработали 'круглую крепость', способную спасти жизнь за 10 секунд

Идея разработки возникла после цунами в 2011 году.

Мир увидел инновационное решение для выживания в экстремальных условиях – герметичные капсулы, способные защитить человека в момент, когда эвакуация становится невозможной. Проект ориентирован на спасение жизней в первые секунды катастрофы, предлагая надежное укрытие прямо дома или на улице, пишет издание Daily Galaxy.

Французская компания Momentum Technologies разработала линейку LifePods – портативных мини-бункеров для защиты от цунами, наводнений и землетрясений.

Основатель компании, Седрик Шоффат, начал разработку идеи после цунами 2011 года в Японии – катастрофы, которая привела к аварии на Фукусиме и унесла жизни более 20 000 человек.

Концепцию описывают как "спасение здесь и сейчас". Круглая крепость закрывается всего за 10 секунд, поэтому нужно быстро реагировать.

Инженеры создали не просто капсулу, а высокотехнологичный "непотопляемый кокон" из морского алюминия. Главная особенность модели W-01 – эффект стабилизации. Подобно неваляшке, умная система балласта мгновенно выравнивает капсулу, независимо от силы внешнего удара или высоты волн.

Внутри все продумано до мелочей:

Безопасность: надежная система ремней фиксации и аварийный выход на уровне окна.

Автономность: запаса воздуха хватает как минимум на 3 часа, а с кислородными баллонами время можно значительно увеличить.

Официальная линейка продукции включает: B-01 для баллистических угроз, пожаров и взрывов. W-01 – для водных катастроф и Q-01 для сценариев сейсмического коллапса.

