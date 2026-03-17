Кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины может быть разблокирован в ближайшие дни

Это стало возможным после того, как Украина согласилась принять помощь от ЕС для ремонта нефтепровода "Дружба".

Вопрос о предоставлении Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро может решиться до заседания Европейского совета, которое состоится 19-20 марта. Это стало возможным после согласия Украины принять техническую и финансовую помощь от ЕС для ремонта нефтепровода "Дружба", заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Что касается кредита, очень важного и существенного кредита для Украины, то переговоры продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих переговорах. Посмотрим, в идеале это должно произойти до заседания Европейского Совета", – сказала Пиньо.

По ее словам, Еврокомиссия с радостью восприняла то, что украинские власти примут техническую и финансовую поддержку, предложенную ЕС.

Видео дня

"Эксперт готов приехать в Украину, чтобы убедиться, что все необходимые работы по ремонту и восстановлению трубопровода выполнены, чтобы поставки нефти наконец-то были возобновлены", – сказала пресс-секретарь.

Заседание Совета ЕС запланировано на 19-20 марта 2026 года.

Нефтепровод "Дружба" – последние новости

Венгрия заявила о блокировании решения ЕС о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российских ударов.

17 марта стало известно, что Европейский Союз предоставит Украине техническую поддержку и финансирование для восстановления поврежденного нефтепровода "Дружба". По словам президента Совета ЕС Антониу Кошти, европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно.

В письме к ЕС президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ремонтные работы на газопроводе приближаются к завершению и что, при условии отсутствия дальнейших атак со стороны России, возобновление работы насосной станции ожидается через полтора месяца.

