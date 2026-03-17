Вышел трейлер черной комедии 'Исход' с Киану Ривзом и Кэмерон Диас

Фильм выйдет 10 апреля 2026 года на Apple TV.

Стриминговый сервис Apple TV показал трейлер черной комедии "Исход" (Outcome) со звездным актерским составом.

Главный герой фильма – звездный актер Риф Хоук, который не употребляет алкоголь уже пять лет. Он сделал перерыв в актерской карьере, чтобы построить новый дом, и гордится своим жизненным прогрессом. Однако все переворачивается с ног на голову, когда ему звонит адвокат по кризисным ситуациям и рассказывает, что кто-то шантажирует его видео сомнительного содержания. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы выяснить, кто шантажист. Но список оказывается слишком длинным.

Главную роль в фильме исполнил Киану Ривз ("Дракула", "Адвокат дьявола", "Константин: Властелин тьмы", франшизы "Матрица", "Джон Уик").

Также в картине снялись многие другие голливудские звезды: Кэмерон Диас ("Маска", "Свадьба моего лучшего друга", "Ванильное небо", франшизы "Ангелы Чарли", "Шрек"), Мэттью Бомер (франшиза "Супер Майк", сериалы "Белый воротничок", "Американская история ужасов", "Роковой патруль"), Дрю Бэрримор ("Бэтмен навсегда", "Крик", "Певец на свадьбе", франшиза "Ангелы Чарли") и другие.

Более того, в ленте даже есть камео культового Мартина Скорсезе – режиссера фильмов "Таксист", "Последнее искушение Христа", "Бешеный бык", "Славные парни", "Мыс страха", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых" и "Убийцы цветочной луны".

Режиссером новинки выступил актер Джона Хилл ("Суперперцы", "Человек, который изменил все", "Конец света по-голливудски", "Волк с Уолл-стрит", "Не смотри вверх", франшиза "Мачо и Ботан") – для него это вторая режиссерская работа после комедии о взрослении "Середина 90-х" 2018 года. В "Исходе" он также сыграл одну из главных ролей – адвоката героя Ривза.

