'Нас не спрашивали': США и Израиль начали войну c Ираном вопреки заявам из ЕС, - Каллас

Она подчеркнула, что европейские лидеры пытались отговорить Вашингтон от эскалации конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас призвала США и Израиль прекратить войну с Ираном и сообщила, что ЕС консультируется с правительствами стран Ближнего Востока о том, как довести конфликт до завершения.

В интервью Reuters Каллас также отметила, что дверь для участия Европы в усилиях по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе не закрыта, но, скорее всего, это станет возможным лишь в рамках дипломатического решения. Ряд европейских стран уже отвергли призывы президента США Дональда Трампа принять участие в миссии по разблокировке пролива – ключевого транзитного пункта для нефти, газа и других товаров, который сейчас в значительной степени заблокирован Ираном.

Европейские лидеры заявили, что не готовы подвергать свои силы опасности в разгар войны, которую они не начинали, несмотря на предупреждения Трампа о том, что их нежелание может иметь негативные последствия для альянса НАТО. Каллас отметила, что Европа не понимает некоторых действий Соединенных Штатов при Трампе или их целей в Иране, но уже привыкла к его непредсказуемости и стала "более спокойной" в своих реакциях.

ЕС консультируется со странами Ближнего Востока

На вопрос о том, пришло ли время положить конец войне, Каллас ответила: "Безусловно. Я думаю в интересах каждого, чтобы эта война прекратилась. Проблема войн в том, что их легче начать, чем остановить, и они всегда выходят из-под контроля". Она также заявила, что блок готов помочь "дипломатически сблизить стороны, чтобы действительно остановить эту войну":

"Мы консультируемся с региональными странами, такими как страны Персидского залива, Иордания, Египет, о том, можем ли мы выдвинуть предложения для Ирана, Израиля и США, чтобы выйти из этой ситуации так, чтобы каждый сохранил лицо".

По ее словам, главная проблема европейских стран заключается в том, что с ними не консультировались перед началом этой войны – фактически, все было наоборот. Многие европейцы пытались убедить США и Израиль не начинать эту войну.

Черноморская зерновая сделка в качестве модели для Ормузского пролива

Удары по Ирану уже оказывают серьезное влияние на Европу, в первую очередь через рост цен на энергоносители из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. "Никто не готов подвергать своих людей опасности в Ормузском проливе", – заявила Каллас. "Мы должны найти дипломатические способы держать его открытым, чтобы у нас не возникло... продовольственного кризиса, кризиса удобрений и энергетического кризиса в мире".

Каллас выдвинула идею воспроизведения сделки, заключенной при посредничестве ООН, которая позволяет Украине экспортировать зерно, продовольствие и удобрения через Черное море без нападений на гражданские суда со стороны России.

Она сообщила, что обсуждала эту идею с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и что ООН "работает над этим". "Теперь вопрос в том, на что смогут согласиться и соседние страны, особенно Иран", – добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что страны Персидского залива попросили Трампа не заканчивать войну против Ирана. Они опасаются, что если у Ирана будет большое количество оружия, то он сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона, как это происходит сейчас.

Кроме того, в Польше ответили, готовы ли отправить свои войска в Иран. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск и добавил, что Соединенные Штаты Америки и другие государства понимают решение Варшавы.

