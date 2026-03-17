Бригада 'Ахиллес' получила большую партию генераторов для обустройства боевых позиций от 'Украинской команды', - Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал крупную партию энергоемких генераторов 429 отдельной бригаде беспилотных систем "Ахиллес". Они нужны защитникам для обустройства боевых позиций. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Энергия – один из ключевых ресурсов на фронте. Уверен: благодаря нашей помощи бойцы "Ахиллеса" смогут всегда быть на связи. А их показатели поражения живой силы противника станут просто потрясающими", - подчеркнул Артур Палатный.

Заместитель командира бригады "Ахиллес" Олесь Маляревич отметил, что это очень важная помощь.

"Каждая боевая позиция оснащена генератором. Даже по два генератора должна иметь каждая позиция. Пока это такая мечта, которая осуществляется благодаря волонтерскому штабу "Украинская команда". Потому что без энергии не летают дроны, не летают самолеты. Ваша помощь всегда своевременна и действительно важна", - сказал Олесь Маляревич.

Бойцы "Ахиллеса" защищали Киев и Харьковщину, участвовали в боях за Бахмут и Соледар. А сейчас выполняют задачи на самых горячих направлениях на Востоке Украины, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения "Украинская команда" передала на передовую 4000 дронов, сотни зарядных станций и генераторов, более 100 автомобилей и пр. В общей сложности военные и гражданские получили от "Украинской команды" более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривен.