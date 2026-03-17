Кукуруза не сбивает ни 'Шахед', ни ракету: Украина должна делать ставку на промышленное развитие

Кукурузой ни "Шахед", ни ракету сбить нельзя, поэтому Украина должна делать ставку на промышленное развитие. Об этом в интервью"РБК-Украина" сказал Сергей Кораблин, доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.

Отвечая на вопрос о том, может ли наш оборонный комплекс стать драйвером для всей экономики, как это было в Израиле или Южной Корее, он отметил, что согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала широкомасштабной войны объем внешней военной помощи Украине достиг почти 188 миллиардов долларов, а ее собственные оборонные расходы составили 224 млрд долларов (в эквиваленте).

"Это позволяет предположить, что в настоящее время примерно 45% всех расходов на оборону Украины покрываются извне. Несмотря на это и огромное общее финансирование военных нужд, продвижение врага до сих пор не остановлено", – сказал эксперт.

Видео дня

Возможности украинского ВПК

Так, отметил Кораблин, отечественный оборонный комплекс стремительно развивается, но его возможностей все еще недостаточно для гарантий безопасности. Кроме того, непонятно, как обеспечить послевоенное развитие военно-промышленного комплекса, учитывая имеющийся дефицит военной продукции и финансовых ресурсов для ее получения.

По его словам, этот вопрос становится еще сложнее, если учесть дополнительное покрытие донорами бюджетных дефицитов Украины в размере 172 млрд долларов. Без этого ресурса экономика не смогла бы генерировать доходы, которые в конечном итоге используются для внутреннего финансирования обороны.

Что делать в этих условиях

"Конкретных ответов на эти вопросы пока нет. Но, поскольку кукурузой ни "Шахед", ни ракету не сбить, ставку нужно делать на промышленное развитие. Военные нужды при этом должны быть в безусловном приоритете", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, учитывая текущий интерес к нашим антидроновым технологиям в регионе Персидского залива, можно предположить, что взаимодействие государства и бизнеса в оборонной сфере имеет не только реальные достижения, но и новые перспективы развития.

В то же время Кораблин отметил, что попытки производить все, сразу и собственными силами, не выглядят продуктивными. Хотя бы потому, что у Украины для этого пока нет ни опыта, ни ресурсов.

"Даже Россия, которая десятилетиями готовилась к этой войне, не смогла вести ее без привлечения иранской, северокорейской и китайской помощи. Украине стоит сосредоточиться на реалистичных проектах, постепенно наращивая технологическую глубину и сложность своей продукции", – сказал он.

Украина и НАТО

По словам эксперта, развивая свои отношения с НАТО, Украина должна учиться сотрудничать со странами Альянса во всех аспектах его деятельности, включая военное производство.

"При этом уникальность ее собственных разработок будет напрямую влиять на доступ к лучшим образцам ее иностранных партнеров. Ведь логика взаимной выгоды остается неизменной как в сфере гражданского бизнеса, так и военного. Тем более что процесс глобализации с ее производственной специализацией и кооперацией также никто не отменял", – отметил он.

Украинские дроны для США

Как сообщалось, несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США не нуждаются в помощи Украины в борьбе с "Шахедами" из-за собственного технологического превосходства, украинская компания F-Drones доказала обратное.

Так, FPV-дрон F10 стал вторым финалистом конкурса Drone Dominance, организованного Министерством обороны США, и получил контракт на поставку американским военным.

Вас также могут заинтересовать новости: