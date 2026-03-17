Кукуруза не сбивает ни 'Шахед', ни ракету: Украина должна делать ставку на промышленное развитие

Кукурузой ни "Шахед", ни ракету сбить нельзя, поэтому Украина должна делать ставку на промышленное развитие. Об этом в интервью"РБК-Украина" сказал Сергей Кораблин, доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.
Отвечая на вопрос о том, может ли наш оборонный комплекс стать драйвером для всей экономики, как это было в Израиле или Южной Корее, он отметил, что согласно данным Кильского института мировой экономики, с начала широкомасштабной войны объем внешней военной помощи Украине достиг почти 188 миллиардов долларов, а ее собственные оборонные расходы составили 224 млрд долларов (в эквиваленте).
"Это позволяет предположить, что в настоящее время примерно 45% всех расходов на оборону Украины покрываются извне. Несмотря на это и огромное общее финансирование военных нужд, продвижение врага до сих пор не остановлено", – сказал эксперт.
Возможности украинского ВПК
Так, отметил Кораблин, отечественный оборонный комплекс стремительно развивается, но его возможностей все еще недостаточно для гарантий безопасности. Кроме того, непонятно, как обеспечить послевоенное развитие военно-промышленного комплекса, учитывая имеющийся дефицит военной продукции и финансовых ресурсов для ее получения.
По его словам, этот вопрос становится еще сложнее, если учесть дополнительное покрытие донорами бюджетных дефицитов Украины в размере 172 млрд долларов. Без этого ресурса экономика не смогла бы генерировать доходы, которые в конечном итоге используются для внутреннего финансирования обороны.
Что делать в этих условиях
"Конкретных ответов на эти вопросы пока нет. Но, поскольку кукурузой ни "Шахед", ни ракету не сбить, ставку нужно делать на промышленное развитие. Военные нужды при этом должны быть в безусловном приоритете", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что, учитывая текущий интерес к нашим антидроновым технологиям в регионе Персидского залива, можно предположить, что взаимодействие государства и бизнеса в оборонной сфере имеет не только реальные достижения, но и новые перспективы развития.
В то же время Кораблин отметил, что попытки производить все, сразу и собственными силами, не выглядят продуктивными. Хотя бы потому, что у Украины для этого пока нет ни опыта, ни ресурсов.
"Даже Россия, которая десятилетиями готовилась к этой войне, не смогла вести ее без привлечения иранской, северокорейской и китайской помощи. Украине стоит сосредоточиться на реалистичных проектах, постепенно наращивая технологическую глубину и сложность своей продукции", – сказал он.
Украина и НАТО
По словам эксперта, развивая свои отношения с НАТО, Украина должна учиться сотрудничать со странами Альянса во всех аспектах его деятельности, включая военное производство.
"При этом уникальность ее собственных разработок будет напрямую влиять на доступ к лучшим образцам ее иностранных партнеров. Ведь логика взаимной выгоды остается неизменной как в сфере гражданского бизнеса, так и военного. Тем более что процесс глобализации с ее производственной специализацией и кооперацией также никто не отменял", – отметил он.
Украинские дроны для США
Как сообщалось, несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США не нуждаются в помощи Украины в борьбе с "Шахедами" из-за собственного технологического превосходства, украинская компания F-Drones доказала обратное.
Так, FPV-дрон F10 стал вторым финалистом конкурса Drone Dominance, организованного Министерством обороны США, и получил контракт на поставку американским военным.