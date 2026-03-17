Европе нужно будет открыть каналы политического диалога с Россией, – Стубб

Президент Финляндии считает, что возобновить диалог с Россией должны все страны Евросоюза, а не так, как это делают Венгрия и Словакия.

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европе нужно будет наладить диалог с Россией. Об этом он заявил во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House.

По мнению президента Финляндии, возобновлять общение с Россией следует централизованно, а не отдельным странам, как это делают Венгрия или Словакия.

"Европа приближается к тому моменту, когда ей нужно будет открыть каналы политического диалога с Россией", – сказал Стубб.

Он подчеркнул, что сейчас мы живем в мире, где много беспорядка и эпоха мира закончилась:

"Однополярный мир под руководством США сменился многополярным хаосом, оставив нас жить в мире беспорядка. Относительная эпоха мира закончилась. Война в Европе. Война на Ближнем Востоке. Война в Африке. И эти войны – войны по собственному выбору"

Президент Финляндии считает, что в Европе появился новый железный занавес после войны в Украине.

"И этот железный занавес разделяет Россию с примерно 47 странами Европы, которые участвуют в чем-то подобном", – отметил Стубб.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Европейского совета Антониу Кошта не исключает, что в будущем Евросоюзу нужно будет поговорить с Россией о безопасности и мире в Украине, но пока этот момент еще не наступил. Кошта подчеркнул, что по этой причине следует продолжать оказывать давление на Москву и поддерживать Киев. Он добавил, что странам ЕС следует быть готовыми к тому, что посредничество США в переговорах между Украиной и Россией может не дать желаемых результатов. Поэтому президент Евросовета добавил, что нужно избегать срыва усилий, возглавляемых президентом США Дональдом Трампом.

Также мы писали, что глава внешней политики ЕС Кая Каллас отвергла предложение премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о нормализации отношений с Россией и возобновлении поставок дешевых российских энергоносителей в Евросоюз. Каллас предостерегла от попыток вернуться к привычным отношениям с Кремлем. Примечательно, что премьер Бельгии заявил в интервью, что европейские лидеры за закрытыми дверями соглашаются с необходимостью восстановить отношения с РФ, но "никто не решается сказать это вслух". Глава внешней политики ЕС отметила, что присутствовала на встрече лидеров ЕС и за закрытыми дверями, о которых говорил Де Вевер, она не видела такого желания.

