Зеленский рассказал, когда российская нефть может вновь потечь по 'Дружбе'

Украина может возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по поврежденному нефтепроводу "Дружба" в течение полутора месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту Европейского Совета Антонио Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает официальный сайт Евросовета.

Зеленский отметил, что из-за российских атак была полностью остановлена Бродская насосная станция, в результате чего работа "Дружбы" стала невозможной. Без этой станции технически невозможно поддерживать необходимое рабочее давление в трубопроводной системе и обеспечить безопасный транзит нефти. Президент отметил, что для скорейшего восстановления мощностей по перекачке нефти Украина работает над альтернативным техническим решением.

"Ремонтные работы по созданию обходного решения близки к завершению. Мы ожидаем, что в течение примерно полутора месяцев технические возможности насосной станции "Броды" будут восстановлены. Это обеспечит полное восстановление потоков, конечно, при отсутствии каких-либо дальнейших атак со стороны России", - написал Зеленский.

Кроме того, президент назвал безосновательными утверждения, что Украина намеренно препятствует транспортировке нефти по трубопроводу "Дружба".

"Перебои в работе являются результатом недавних российских террористических атак на трубопровод и окружающую инфраструктуру", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что, согласно с предварительными оценками, поврежденный нефтяной резервуар восстановить невозможно. Поэтому Украина рассматривает возможность строительства подземной хранилищной инфраструктуры.

Ситуация с поставкой нефти по нефтепроводу "Дружба" - последние новости

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате российской атаки 27 января транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был прекращен.

Несмотря на это Будапешт и Братислава обвинили в прекращении поставок Украину. И, якобы в качестве ответной меры прекратили поставки бензина и дизеля в нашу страну. При этом Словакия также прекратила аварийные поставки электричества в Украину.

