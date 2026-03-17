Американский авианосец USS Abraham Lincoln прикрывает важный эсминец: чем он примечателен

Основная задача эсминца – защита человеческих жизней во время операций с высоким уровнем риска.

Авианосец Соединенных Штатов Америки USS Abraham Lincoln прикрывает важный эсминец USS Spruance.

Этот корабль вооружен десятками пусковых установок, лазерными системами и ударными вертолетами. Он нейтрализует угрозы в Аравийском море, сообщает ресурс Wion.

"Военный корабль имеет мощное вооружение, включающее 96 пусковых установок вертикального запуска Mk-41. В этих шахтах размещены как зенитные ракеты семейства Standard, так и крылатые ракеты "Томагавк". Этот обширный арсенал позволяет экипажу перехватывать баллистические угрозы и поражать наземные цели с абсолютной точностью", – говорится в материале.

Видео дня

USS Spruance выполняет роль основного сопровождения авианосца USS Abraham Lincoln. Корабль создает плотный оборонительный периметр вокруг судна, что позволяет гиганту безопасно запускать истребители.

В настоящее время эсминец действует в составе авианосной ударной группы в Аравийском море. Он служит гарантией того, что коммерческие и военные суда могут безопасно плавать по этим маршрутам.

"На носовой палубе установлена полностью автоматизированная 5-дюймовая морская пушка Mark-45 калибра 62. Эта легкая пушка обеспечивает скоростную оборону против быстро приближающихся надводных угроз. Во время недавних напряженных событий эта стандартная палубная пушка была использована для сдерживания иранского судна, которое опасно приблизилось к авианосной ударной группе", – отметил автор.

Тактический радиус действия эсминца USS Spruance расширяют два вертолета MH-60R Seahawk. Они оснащены современными датчиками и ракетами Hellfire, необходимыми для нейтрализации вражеских судов.

Для противодействия растущей угрозе со стороны БПЛА на этом корабле установлена система Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN). Речь идет о твердотельной лазерной системе, которая ослепляет оптические датчики дронов противника с помощью высокоинтенсивного луча.

Для наблюдения за воздушным пространством и поверхностными водами эсминец использует сверхсовременную боевую систему Aegis. Радиолокационная сеть отслеживает одновременно несколько целей на расстоянии сотен километров. Команда может получить раннее предупреждение об угрозе, чтобы перехватить снаряды задолго до того, как они достигнут авианосца.

USS Spruance оснащен четырьмя газотурбинными двигателями General Electric и развивает мощность в 100 000 вальных лошадиных сил. Благодаря этому корабль весом более 9 тысяч тонн может развивать скорость свыше 30 узлов. А маневренность эсминца позволяет быстро менять курс для перехвата угроз.

"Основная задача эсминца – защита человеческой жизни во время операций с высоким уровнем риска. Создавая непроницаемый щит, он защищает более 5 000 членов экипажа, служащих на борту авианосца "Авраам Линкольн". Судно сопровождения выступает в роли самого надежного охранника, обеспечивая безопасное выполнение задач военно-морским персоналом", – пишет ресурс.

В частности, корабль участвует в масштабной операции США на Ближнем Востоке под названием Epic Fury.

Авианосец USS Abraham Lincoln – это стоит знать

Корабль USS Abraham Lincoln может служить в любой точке мира, и на нем не закончится электроэнергия. Этот авианосец может находиться в море в течение 25 лет без дозаправки двигателей. Все благодаря двум ядерным реакторам типа A4W.

В то же время авиация USS Abraham Lincoln полностью ослепляет прибрежные радары Ирана. Самолеты EA-18G Growler используют современные тактические контейнеры для создания помех ALQ-99 высокого и низкого диапазона. С их помощью не так давно были подавлены российские системы С-300 и С-400, а также китайские радары JY-27A.

