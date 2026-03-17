Вышел тизер шпионского триллера 'Джек Райан: Война призраков'

Полнометражное продолжение популярного сериала выйдет 20 мая 2026 года на Amazon Prime Video.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал трейлер шпионского триллера "Джек Райан: Война призраков" (Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War), который станет продолжением сериала 2018-2023 годов.

По сюжету фильма, бывший аналитик ЦРУ Джек Райан, а теперь заместитель главы американской разведки, будет противостоять радикализированной милитаристской группировке, которая задумала что-то очень нехорошее.

Как и в сериале, главную роль в новинке сыграл Джон Красински ("Тихое место", "Воображаемые друзья", сериал "Офис").

Также к своим ролям из телевизионного шоу вернулись Венделл Пирс (сериалы "Прослушка", "Форс-мажоры"), Майкл Келли ("Человек из стали", "Эверест", сериалы "Карточный домик", "Пингвин") и Бетти Габриэль ("Прочь", "Новокаин").

Среди новых имен в актерском составе – Сиенна Миллер ("Я соблазнила Энди Уорхола", "Звездная пыль", "G.I. Joe: Атака Кобры", "Американский снайпер").

Режиссером фильма выступил Эндрю Бернштейн, который до этого работал над многими громкими сериалами, в том числе "Оно: Добро пожаловать в Дерри", "Дипломатка" и "Озарк".

Сериал "Джек Райан" – что известно

Шпионский сериал "Джек Райан" (Tom Clancy's Jack Ryan) выходил в 2018-2023 годах и насчитывает четыре сезона. Он был создан на основе одноименного персонажа серии романов Тома Кленси.

Главный герой сериала – бывший морпех и аналитик ЦРУ Джек Райан, который со временем становится полевым агентом, вовлеченным в опасные миссии по всему миру. Впоследствии он становится заместителем главы ЦРУ.

В сериальной версии главную роль исполнял Джон Кразински – он был пятым актером, сыгравшим Джека Райана после Алека Болдуина (1990), Харрисона Форда (1992, 1994), Бена Аффлека (2002) и Криса Пайна (2014) в других фильмах об этом герое.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 80% одобрения от критиков и 74% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 66 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

