Православный праздник сегодня в народе называют Кирилла.

18 марта согласно новом церковному календарю Православной церкви Украины вспоминают преподобного Кирилла, архиепископа Иерусалимского и одного из известных богословов и защитников христианской веры. День окружен особыми обычаями, приметами и запретами - рассказываем о них, а также какой сегодня церковный праздник отмечают верующие по старому стилю.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю

Дата 18 марта в новом православном календаре отмечена как день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Согласно старому церковному стилю святого почитают 31 марта.

Святитель считается одним из известных учителей Церкви и защитников православной веры. Он жил в IV веке, и в зрелом возрасте избрал монашеский путь.

Со временем его поставили во главе Иерусалимской кафедры. Став архиепископом, Кирилл прославился не только как духовный наставник, но и как заботливый пастырь. Когда в Иерусалиме начался голод, святитель раздал все свое имущество, чтобы помочь людям хлебом и зерном.

Также Кирилл активно выступал против арианской ереси, которая отрицала равенство Бога-Отца и Бога-Сына. Позиция святителя вызвала недовольство епископов, что поддерживали ересь, и они сделали все для того, чтобы изгнать Кирилла из города.

Позже святитель смог вернуться в Иерусалим, однако и тогда оставался неугодным властям: его трижды отправляли в ссылку. Лишь когда на престол взошел император Феодосий Великий, архиепископ вновь занял свою кафедру.

После себя святитель оставил многочисленные поучения и толкования на евангельские темы.

Кого еще вспоминают сегодня по новому церковному стилю: мучеников Трофима и Евкарпия, преподобного Анина, монаха и благоверного мученика Эдуарда, короля Англии.

Церковный праздник сегодня по старому стилю

Согласно юлианскому календарю 18 марта чтят память священномученика Конона Мандонского.

Что можно и чего нельзя делать сегодня

Сегодня обращаются с молитвами к святителю Кириллу - просят крепкого здоровья, исцелить от болезней, помочь в семейных и житейских делах.

В народе день прозвали Кирилла, или Кириллов день, который считается особенно благоприятным для начала лечения - выздоровление пойдет быстрее. Также сегодня хорошо заняться домашними делами, а также подготовкой к будущим сельскохозяйственным работам. Считается, что накануне посевной важно привести дом в порядок - устроить уборку, вымыть полы, почистить углы.

В церковный праздник 18 марта, как и в любой другой день, советуют избегать ссор, сплетен, зависти, осуждения. Не стоит хвастаться, лениться, жадничать и отказывать в помощи. Продолжается Великий пост, во время которого важно следить не только за питанием, но и за своими мыслями, словами и поступками.

С народными поверьями дня связано и несколько запретов:

18 марта не стоит занимать деньги и давать их в долг - это может привести к финансовым трудностям и ссорам;

не следует носить чужие вещи или обмениваться одеждой - перетянешь на себя чужие проблемы и неприятности;

нельзя рассказывать за столом о чужих недостатках и обсуждать кого-либо - можно подавиться.

Также не советуют доедать из чужих тарелок и пользоваться чужими чашками - чтобы не забрать чужие недуги.

Приметы 18 марта

По природе и погоде дня можно понять, какой будет весна и чего ждать от будущего урожая:

на орешнике появились молодые сережки - морозов больше не будет;

в воздухе мошкара летает или слышен комариный писк - летом будет много ягод и грибов;

зацвела мать-и-мачеха - к теплу;

прилетели лебеди - считай, холода ушли.

Однако радоваться теплу еще рано, в народе говорят: "На Кирилла и спереди, и сзади - зима". То есть, весна уже близко, но возвратные заморозки еще возможны.

