Зеленский пообещал 60 тысяч гривен доплаты задействованным в ремонтных работах

За каждый зимний месяц по 20 тысяч гривен.

Каждому рабочему, задействованному в аварийно-восстановительных работах после российских обстрелов, будет выплачена доплата в сумме 60 тысяч гривен за январь – март. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Есть также решение поддержать непосредственно каждого и каждую в ремонтных бригадах. Это доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации", - отметил он.

При этом отметил, что есть соответствующая договоренность с премьер-министром, а также с министром энергетики, какой будет формат выплат и как люди получат эти выплаты. "Каждому рабочему, задействованному в аварийно-восстановительных работах – доплата 20 тысяч гривен за январь, февраль и март этого года. За каждый месяц – двадцать. Детали от правительства будут дополнительно", – подчеркнул Зеленский.

Как будут производиться выплаты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала в Telegram, что все украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате. "Это часть правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике", - отмечает она. По ее словам, соответствующее постановление приняли на заседании Кабинета Министров.

"Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам. Эти специалисты ежедневно в составе ремонтных бригад выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, работу газовой инфраструктуры после обстрелов", - отмечает Свириденко.

При этом она добавила, что средства будут начисляться в течение января-марта этого года, а первые выплаты за январь поступят в феврале. По ее словам, предприятия подадут персональные списки ремонтников. "Каждому, кто имеет право на получение, придет уведомление через Дию или смс", - написала премьер.

"Люди, которые работают круглосуточно в чрезвычайно сложных условиях, в мороз, часто под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности государства. Именно благодаря их работе свет и тепло возвращаются в дома украинцев в рекордные сроки после сложнейших массированных атак", – подчеркнула Свириденко.

Ситуация в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с энергообеспечением и реагированием на последствия российских ударов по энергетике отныне будет находиться под его личным контролем. Он отметил, что ежедневно будет проводить специальные селекторные совещания со всеми ответственными службами – от правительства и военных до областных органов власти и руководителей общин.

О тяжелой работе во время восстановительных работ сообщала ГСЧС. После российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы. Чтобы провести ремонт, пришлось задействовать водолазов.

