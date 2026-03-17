Трамп раскритиковал НАТО за нежелание воевать с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмутился решением стран-членов НАТО не вмешиваться в военную операцию против Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

"Большинство наших "союзников" по НАТО сообщили Соединенным Штатам, что не желают участвовать в нашей военной операции против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке. И это несмотря на то, что почти каждая страна полностью соглашалась с нашими действиями и с тем, что Ирану ни в коем случае нельзя позволить иметь ядерное оружие", – написал американский лидер.

Трамп утверждает, что "не удивлен" позицией стран-членов Альянса. По его словам, он "всегда считал НАТО односторонней организацией".

"Мы будем защищать их, но они ничего не будут делать для нас, в частности, в случае необходимости. К счастью, мы уничтожили иранские вооруженные силы – их флот исчез, их воздушные силы исчезли, их средства противовоздушной обороны и радиолокационные станции исчезли, и, возможно, самое главное, их лидеры практически на всех уровнях исчезли, чтобы никогда больше не угрожать нам, нашим союзникам на Ближнем Востоке или миру", – говорит президент США.

Он добавил, что благодаря военному успеху Америка больше "не нуждается и не желает помощи стран НАТО".

"Мы никогда в ней не нуждались. То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи. На самом деле, говоря как президент Соединенных Штатов Америки, бесспорно самой могущественной страны в мире, мы не нуждаемся в помощи ни от кого", – резюмировал Дональд Трамп.

Война на Ближнем Востоке: другие заявления

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна не будет участвовать в разблокировании Ормузского пролива. Однако Париж готов позаботиться о системе сопровождения кораблей, когда ситуация на Ближнем Востоке успокоится.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что страны НАТО не обязаны помогать США в разблокировании Ормузского пролива. Альянс "не будет втягиваться в войну по чужому выбору", подчеркнула она.

