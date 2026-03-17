В ближайшие 5 лет в мире будет наблюдаться дефицит металла, важного для производства аккумуляторов, – Bloomberg

Глобальный дефицит вызван ограничениями в африканской стране, на долю которой приходится более 70 % мировых поставок.

По данным торгового дома Darton Commodities, дефицит кобальта в мире продлится до конца этого десятилетия из-за экспортных ограничений со стороны ведущего производителя, Демократической Республики Конго.

Bloomberg сообщает, что поставки аккумуляторного металла из ДР Конго сократились в прошлом году после того, как правительство сначала запретило экспорт в феврале, а затем ввело строгие квоты с октября. Страна, на долю которой приходилось более 70% мировых поставок кобальта, ввела меры по сдерживанию избытка и повышению цен.

С момента введения ограничений цены на кобальт, который также используется в аэрокосмической и оборонной промышленности, выросли более чем на 160%. Стоимость гидроксида кобальта – основного продукта, поставляемого из ДР Конго – выросла более чем в четыре раза.

Ограничения привели к мировому дефициту, который в прошлом году составил более 82 000 тонн. Хотя этот дефицит временно компенсировался избыточными запасами, накопленными в годы до введения запрета, сейчас эти запасы структурно истощаются. По прогнозам, дефицит сохранится до 2030 года. Нехватка сырья усугубляется по всей цепочке поставок кобальта.

Несмотря на замену запрета на экспорт квотами, экспорт до недавнего времени не возобновлялся из-за задержек во внедрении новых процедур.

Первые поставки сырья в Китай ожидаются примерно в мае или июне. В Китае расположены основные производители аккумуляторов, такие как CATL, BYD и Huawei.

За год стоимость вольфрама выросла более чем в 6 раз – он дорожает быстрее, чем золото. Этот сверхплотный металл является ключевым компонентом бронебойных боеприпасов, а также используется в производстве полупроводников. Война на Ближнем Востоке усугубляет дефицит вольфрама.

Между тем в США обнаружили крупное месторождение еще одного важного для аккумуляторов металла – лития. Оно может содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн металла. Месторождение оценивают в 1,5 триллиона долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: