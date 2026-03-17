Появились первые кадры нового 'Человека-паука': Холланд раскрыл дату выхода трейлера

На одном из кадров можно рассмотреть новый костюм супергероя.

В преддверии премьеры первого трейлера продолжения супергеройской саги "Человек-паук" Sony Pictures и Marvel показали кадры нового фильма. Также исполнитель главной роли Том Холланд на своей странице в Instagram сообщил, когда фанатам ждать выхода трейлера.

Холланд объявил, что первый официальный трейлер фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" будет представлен уже 18 марта. Он поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал, что новый фильм не разочарует их.

В преддверии премьеры трейлера фрагменты ролика будут постепенно появляться на страницах фанатов в социальных сетях по всему миру. Один из кадров демонстрирует, как "Человек-паук" спасает кого-то, перемещаясь между двумя зданиями с помощью паутины.

В другом фрагменте трейлера можно увидеть более мрачный кадр с Питером Паркером ("Человек-паук"). В этом фрагменте главный герой теряет сознание.

Известно, что премьера фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" состоится 31 июля. Режиссерское кресло четвертого фильма франшизы занял Дестин Дэниел Креттон, который ранее снял "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Съемки фильма завершились в декабре, после чего Креттон опубликовал в социальных сетях письмо, в котором открыто похвалил Холланда. Режиссер поблагодарил актера за "доброе, щедрое лидерство на экране и за его пределами".

Студия Marvel показала новый тизер "Мстителей: Судный день"

Ранее в сети появился новый тизер фильма "Мстители: Судный день", в центре которого оказываются Фантастическая четверка и Ваканда. Ролик стал уже четвертым промо к будущему блокбастеру Marvel.

К роли Черной пантеры возвращается Шури в исполнении Летиции Райт. В тизере героиня озвучивает драматический монолог о потерях и обязанности короля - готовить свой народ к будущей жизни. В ролике также появляются Неймор (Теноч Уэрта) и его кузина Намора (Мейбл Кадена).

