Украина скоро получит дроновые системы для использования в условиях океана, - Зеленский

Дроны могут решать такие проблемы, которые невозможно решить с помощью флота.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем прогрессе Украины в развитии дроновых систем. В частности, по его словам, в скором времени наша страна будет иметь системы, способные действовать на больших расстояниях в условиях океана. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в парламенте Великобритании.

"У Украины не было такого сильного флота, как у Великобритании или у некоторых других наших партнеров. Но мы вытеснили то, что осталось от российского флота, на удаленную базу в Черном море, где корабли прячутся от украинских морских беспилотников. Это совершенно новая реальность в сфере безопасности в нашем море. Российский флот, который был мощным, не имеет эффективного способа противостоять нашим дронам", – подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как отметил президент, украинские военно-морские беспилотные системы продолжают развиваться.

"И мы сосредоточились на скорости этой эволюции. И мы победили – завоевали наше море. Мы начали с простых морских дронов-камикадзе. Затем мы построили дроны с турелями, которые могут сбивать вертолеты. Теперь у нас есть дроны, которые могут сбивать российские истребители с моря. Мы разработали лодки, которые могут перевозить и другие дроны. У нас также есть лодки, которые могут стрелять с моря по целям на суше. И мы разрабатываем более устойчивые дроны, которые могут работать дольше и эффективнее в море. В скором времени, в недалеком будущем, у нас будет система, которая сможет работать даже в условиях океана", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина работает и над другими водными системами. Зеленский убежден, что дроны иногда могут решать такие проблемы, которые невозможно решить с помощью флота.

Украина может защитить британские базы на Кипре

Как отметил Зеленский, эволюция угроз никогда не останавливается. В частности, он объяснил, в чем может заключаться помощь Украины для обеспечения безопасности на британских военных базах на Кипре.

"Наши эксперты разместили бы группы перехвата и установили радары и акустическое покрытие. И все это сработало бы, если бы Иран начал широкомасштабную атаку, подобную российским атакам. Мы бы обеспечили защиту. Это то усиление, которое мы предлагаем, и, возможно, вскоре оно понадобится по всей Европе", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что дроны можно запускать не только с суши, но и с кораблей.

Украина помогает бороться с "Шахедами" на Ближнем Востоке - важные новости

Как сообщал УНИАН, Украина стремится заключить соглашение с США о совместном производстве дронов на сумму около 35-50 миллиардов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в войне, когда иранский режим использует сотни "Шахедов", не нужно использовать антибаллистические ракеты для защиты от них. Поэтому нужна соответствующая система защиты с другими элементами.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинские специалисты по сбиванию и противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии. По его словам, сейчас 201 украинец находится на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и еще 34 готовы к отправке.

Также президент добавил, что Украина сотрудничает с несколькими другими странами. По его словам, соответствующие соглашения уже заключены.

