От них стоит держаться подальше: названы худшие подержанные автомобили

Эксперты назвали бренды, чьи автомобили с пробегом часто выходят из строя.

Покупка подержанного автомобиля может стать отличным способом сэкономить деньги. В некоторых случаях по цене нового авто даже можно купить лучше оснащенную или более комфортную модель, но с пробегом. Тем не менее, есть и бренды, которых стоит избегать.

Как пишет SlashGear, в Consumer Reports определили бренды, чьи подержанные автомобили не стоит покупать. По словам экспертов, они производят очень ненадежные автомобили.

Подержанные автомобили каких брендов не стоит покупать

GMC

В издании напомнили, что GMC является частью корпорации General Motors. Автомобили этого бренда разделяют многие детали с моделями Chevrolet.

Главная проблема автомобилей GMC, по словам экспертов, заключается в том, что многие модели имеют низкие показатели долгосрочной надежности. Подержанные автомобили этого бренда часто выходят из строя.

Chrysler

В издании поделились, что многие автомобили Chrysler имеют сомнительную надежность. В частности, эксперты рекомендуют не покупать минивэн Pacifica 2017-2021 годов выпуска из-за проблем с двигателем и электроникой.

Ram

Автомобили Ram получили крайне низкие оценки надежности. Также в издании добавили, что пикап Ram 1500 2019 года выпуска имеет проблемы с гидроусилителем руля.

Jeep

В издании отметили, что автомобили бренда Jeep производят хорошее краткосрочное впечатление, но многие модели имеют далеко не лучшую надежность. Эксперты предупредили, что автомобили этого бренда не только часто выходят из строя, но и требуют больших затрат на ремонт в случае поломки.

Tesla

Эксперты подчеркнули, что подержанные автомобили Tesla имеют довольно плохую репутацию, и даже владельцы советуют покупателям избегать моделей с пробегом. В издании добавили, что у Tesla были особенно неудачные годы в период с 2016 по 2021 год, когда автопроизводитель переживал так называемый "производственный ад", пытаясь нарастить объемы поставок моделей Model S и Model X.

Какой бренд производит самые надежные автомобили для массового рынка

Ранее в J.D. Power определили производителя самых надежных автомобилей для массового рынка. Лидером в этой категории признали не японский бренд.

Производителем самых надежных автомобилей для массового рынка признали бренд Buick. Это американский бренд, который является частью корпорации General Motors.

Согласно исследованию, в среднем у 100 автомобилей марки Buick возникает около 160 проблем, что является очень низким показателем по сравнению с другими брендами.

