Война в Иране может осложнить предстоящую зиму для Украины, – эксперт

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к новым рискам для энергетических рынков Европы и Украины и осложнить подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом заявил в своей колонке экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, на фоне эскалации вокруг Ирана цены на газ в Европе уже продемонстрировали резкий рост: если в начале года котировки на хабе TTF составляли около €30–33 за МВт·ч, то в начале марта они поднимались до €60 и выше.

- В случае дальнейшей дестабилизации рынка Европа может столкнуться с дефицитом ресурса, перебоями в поставках сжиженного газа и сложностями с наполнением подземных хранилищ. В таком случае следующая зима для региона может быть более напряженной, - отмечает эксперт.

Для Украины, которая частично зависит от импорта газа, это означает необходимость уже сейчас искать дополнительные источники ресурса. Среди возможных вариантов Алексей Кущ называет импорт из Европы, наращивание собственной добычи и запуск месторождений, которые уже готовы к работе. Импорт, по его оценке, остается самым дорогим и наименее предсказуемым вариантом, особенно в условиях потенциального дефицита внутри ЕС. Имеет ограничения и наращивание добычи – это долго и дорого. По оценке аналитика, в 2025 году при потреблении на уровне 19–20 млрд кубометров добыча газа в Украине снизилась до 16,9 млрд кубометров, тогда как импорт вырос в несколько раз – до 6,5 млрд кубометров.

Самым быстрым способом увеличить ресурс, по мнению Алексея Куща, является запуск месторождений, которые уже имеют необходимую инфраструктуру, но не работают. В качестве примера экономист приводит британскую компанию Enwell Energy, которая ранее заявляла, что при стабильных условиях могла бы обеспечить дополнительные объемы газа, конденсата и нефти для украинского рынка. По словам эксперта, в условиях роста энергетических рисков затягивание таких решений выглядит все менее оправданным, ведь до начала нового сезона закачки газа остается ограниченное время.

- После смены части управленческой команды у власти появляется возможность пересмотреть решения, которые блокируют добычу, и наконец запустить ресурсы, которые могли бы работать на экономику страны уже сегодня. Можно надеяться на стабилизацию ситуации на мировых рынках, но энергетическая политика строится не на надеждах, а на подготовке к худшим сценариям, – резюмирует Алексей Кущ.