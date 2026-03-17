НАТО не обязано помогать Трампу в разблокировке Ормузского пролива, - глава МИД Финляндии

Валтонен заявила, что теперь у Европы есть сильные рычаги влияния на США.

Союзники по НАТО не обязаны помогать президенту США Дональду Трампу в разблокировке Ормузского пролива. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Euronews.

Она подчеркнула, что смысл существования НАТО заключается в защите Европы и Северной Атлантики. Глава МИД Финляндии отметила, что Альянс "не будет втягиваться в войну по чужому выбору".

"НАТО действительно является оборонительным альянсом, и мы не будем втягиваться в какую-либо войну по чужому выбору", - сказала она.

Видео дня

Валтонен добавила, что Финляндия также сосредоточена на своих собственных потребностях в области безопасности, упомянув защиту границы с Россией.

Тем не менее, глава МИД Финляндии признала, что Европу беспокоит то, что фактическое закрытие Ормузского пролива подняло мировые цены на нефть до 100 долларов за баррель.

"У нас, конечно, есть общий интерес - и я должна сказать, не только в рамках НАТО, но и всего мира - в том, чтобы нефть по-прежнему поступала, чтобы ситуация деэскалировалась, и это, безусловно, то, к чему мы призываем", - заявила Валтонен.

По ее словам, в ближайшие дни Европа обсудит возможность проведения операции на Ближнем Востоке. Она добавила, что теперь европейские страны могут использовать свое влияние на США в период, когда те нуждаются в помощи в Персидском заливе.

Кроме того, Валтонен считает, что у Европы и Украины есть "сильные козыри". Один из них - это опыт, накопленный Украиной в перехвате дронов.

"У нас есть много рычагов влияния, которыми мы также можем воспользоваться. У Украины и Европы есть очень сильные козыри, особенно в долгосрочной перспективе", - подчеркнула глава МИД Финляндии.

Союзники по НАТО не спешат помогать Трампу

Ранее The Times писало, что президент США Дональд Трамп хочет привлечь союзников по НАТО к разблокированию Ормузского пролива. Тем не менее, европейцы возмущены его недавними угрозами захватить Гренландию, а также пренебрежительным отношением к вкладу Альянса в войну в Афганистане.

Кроме того, Трамп обратился к Китаю, Японии и Южной Корее с просьбой о помощи в Персидском заливе. Однако его зацикленность на НАТО является продолжением его давней жалобы на то, что европейцы "живут за счет" расходов США на оборону.

