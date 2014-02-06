В ОАЭ поймали судью с Днепропетровщины, который находился в розыске за взяточничество

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Как напомнили в пресс-службе, руководитель суда получил 50 тыс. долл. взятки за изменение меры пресечения (с содержания под стражей на подписку о невыезде) для обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

По факту взяточничества Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что судья злостно уклонялся от правоохранительных органов, он был объявлен в межгосударственный розыск, отметили в ГУБОП.

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Также в 2010 году за нарушение присяги судьи Верховной Радой Украины злоумышленника был уволен с должности, а в 2011 ему изменена мера пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, говорится в сообщении.

Оперативники УБОП с привлечением возможностей украинского представительства Интерпола выяснили, что мужчина скрывается на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас он задержан местными правоохранителями и уже начата процедура его экстрадиции, сообщили в ГУБОП.