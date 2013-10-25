Мошенники зарегистрировали луганчанина предпринимателем и уклонились от 575 тысяч налога

Луганские оперативники Миндоходов разоблачили мошенников, которые без ведома и согласия 46-летнего луганчанина зарегистрировали его в качестве предпринимателя и открыли счет в банковском учреждении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Миндоходов в Луганской области, через этот счет неизвестные в течение года «прогоняли» денежные средства, о чем гражданин не имел никакого представления - с расчетного счета деньги он не снимал, не перечислял и никому доверенность на право распоряжаться счетом не выписывал.

Таким образом, мошенники уклонились от уплаты в бюджет 255 тыс. грн налога на добавленную стоимость и 320 тыс. грн налога на прибыль.

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По данному факту следственным подразделением управления финансовых расследований Миндоходов региона 18 октября внесены сведения о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований по ст. 212 УКУ ( уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и начато уголовное производство.