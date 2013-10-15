В Донецке поймали мошенника, который 4 года скрывался от наказания

В Донецке милицией задержан злоумышленник, осужденный на 5 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах, который на протяжении последних 4 лет скрывался от отбывания назначенного судом наказания.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, сотрудники сектора розыска преступников и без вести пропавших Донецкого горуправления милиции около полугода разрабатывали сложнейшую операцию задержания этого злоумышленника, который являлся кандидатом в мастера спорта по боксу и владел оружием.

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По словам оперуполномоченного уголовного розыска Артема Пикалова, правоохранители не знали, где прячется разыскиваемый, поэтому «сделали так, чтобы он сам прибыл туда, где его можно будет задержать».

Мошенника задержали в его машине, когда он высаживал пассажира, и «реакция сотрудников уголовного розыска была настолько быстрой, что задержанный не успел ничего предпринять и оказать сопротивление».

Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе. Мошенник, который ранее присвоил около 100 тыс долларов в результате сделки по купле-продаже недвижимости, наконец, проведет в местах лишения свободы 5 лет, согласно приговору Ленинского райсуда г. Донецка.