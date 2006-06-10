Харьковчане против строительства буддийского храма

Жители Фрунзенского района Харькова высказываются против того, чтобы на территории парка «Встреча», расположенного в этом районе, был построен Буддийский храм.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сообщила на брифинге председатель Фрунзенского районного совета Татьяна ТОПЧИЙ. По ее словам, жители района правы в том, что в парке «Встреча» не место Буддийскому храму.

“Жители района выдвигают абсолютно справедливые требования, - сказала Т.ТОПЧИЙ, - на территории Фрунзенского района не много парков”. Кроме того, отметила она, парк «Встреча» так расположен, что в нем могут отдыхать жители не только Фрунзенского, но и Коминтерновского района. Поэтому я считаю, что парковая зона должна принадлежать территориальной общине”.

Решение о строительстве Буддийского храма в центре парка “Встреча” на 2,2 га, которое было издано около года назад, в данный момент прекращено 2-й сессией Харьковского городского совета 5-го созыва. Пресс-служба сообщает, что члены вьетнамской общины продолжают настаивать на том, чтобы в Харькове был построен такой храм, мотивируя это тем, что в городе очень много буддистов.