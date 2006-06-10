Мэры городов-стотысячников просят Президента созвать СНБОУ

На заседании Секции крупных городов АМУ в Днепропетровске, принято обращение к Президенту Украины, в котором городские председатели городов-стотысячников требуют срочного созыва заседания Совета национального безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМУ, лидеры местных общин призывают Президента Украины рассмотреть на заседании СНБО вопрос формирования ценовой и тарифной политики. По их мнению, это вопрос национальной безопасности и в случае его нерешения ситуация с повышением цен на газ может привести к дестабилизации общества.

Приняты также предложения Ассоциации городов Украины и общин к Кабинету Министров Украины относительно выхода из социально-экономического кризиса, который складывается в городах и общинах в результате стремительного повышения цен на энергоносители.

Обсудив на заседании Секции крупных городов АМУ болезненные проблемы функционирования жилищного хозяйства, представители органов местного самоуправления – членов АМУ - пришли к единогласному мнению относительно необходимости осуществления радикальных мероприятий, направленных на смягчение ситуации и обеспечения проведения единой общенациональной, взвешенной тарифной политики.

Ассоциация городов Украины и общин считает, что необходимой предпосылкой решения вышеупомянутых проблем является тесная координация действий органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления в этой сфере и осуществление жесткого контроля за реализацией предложенных мероприятий.