В Киеве арестованная собственность мошенников досталась другим мошенникам

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ столичной прокуратуры.

Дело возбуждено по части 1 статьи 388 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест).

Так, в ходе расследования уголовного дела в отношении членов организованной группы, которые мошенническим путем завладели денежными средствами граждан и двух банковских учреждений на общую сумму 15 млн. грн, на имущество обвиняемых следователем был наложен арест. Это было сделано с целью возмещения потерпевшим ущерба, нанесенного преступлением, и возможной конфискации имущества.

В то же время, как выяснилось, арестованное имущество одного из обвиняемых (квартиры и несколько нежилых помещений в Киеве общей площадью около 200 квадратных метров) было незаконно отчуждено и, по данным БТИ в городе Киеве, уже зарегистрировано на праве частной собственности за другими лицами.

Как сообщалось, следственным отделом прокуратуры Киева направлено в суд уголовное дело в отношении организованной группы, которая, подделывая документы на квартиры, получала денежные кредиты в банковских учреждениях столицы.