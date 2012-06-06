Чернобыльцы завтра придут под ВР

Об этом идет речь в заявлении ВОO «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля», обнародованной на сайте организации.

Чернобыльцы выражают возмущение принятым вчера законом «о так называемых «гарантиях» государства по выполнению судебных решений, а точнее – о гарантированном невыполнении законов и судебных решений по социальной защите граждан Украины».

По словам авторов заявления, этот закон нарушает конституционное право граждан на судебную защиту и фактически делает невозможным отстаивание в судах социальных прав граждан.

Акция чернобыльцев, на которой будут утверждены их требования к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров, начнется возле ВР в 10 часов утра.

Кроме того, к акции протеста чернобыльцев планируют присоединиться активисты Всеукраинского комитета «Наступ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации, они поддержат требования митингующих относительно обеспечения президентского вето на Закон "О гарантиях выполнения судебных решений".

По словам председателя ВК «Наступ» Руслана Секелы, «мы поддержим чернобыльцев и будем добиваться ветирования этого позорного закона, который нарушает права человека».

«Сегодня мы на заседании совета приняли решение о прибытии в Киев около 300 наших активистов из Львова, Одессы, Чернигова. Если власть будет игнорировать требования чернобыльцев, то завтра мы планируем разместить палаточный городок под Администрацией Президента и переведем формат акции в бессрочный», - сказал Р.Секела.

Справка УНИАН. 5 июня. УНИАН. Верховная Рада приняла Закон «О гарантиях государства по выполнению судебных решений».

Председательствовавший на заседании первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимается ни одной нормы по отмене социальных льгот, а закон принимается лишь в части выполнения судебных решений.

Между тем в оппозиции заявили, что власть, приняв закон относительно госгарантий выполнения решений судов, заблокировала выплату средств по судебным решениям.

Осенью прошлого года принятие этого законопроекта в первом чтении вызвало ряд протестных акций. В ходе одной из таких акций в сентябре афганцы и чернобыльцы снесли ограждение у Верховной Рады и начали штурм здания парламента.