Налоговики пресекли деятельность конвертационного центра

Сотрудники управления налоговой милиции в Сумской области пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной конвертацией средств на территории Сумской и Полтавской областей, нанеся таким образом государству в размере 30 миллионов гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы УГНА в Сумской области, 12 активных участников группы, действуя от имени 11 субъектов хозяйствования (физических и юридических лиц, зарегистрированных в различных регионах Украины), в течение 2009-2010 гг. незаконно обналичили около 140 млн. грн.

Заказчиками конвертационного центра являлись крупные зернотрейдеры с Полтавы и Николаева, которые минимизировали налоги, проводя фиктивные операции по покупке зерна. Средства за якобы полученную продукцию через счета подконтрольных преступной группе предприятий-транзитеров (местных сельхозпроизводителей) переводились на банковские счета частных предпринимателей, а затем организаторы конвертационного центра обналичивали их в отделениях банков в разных регионах Украины.

По результатам проведенных на бумаге операций оформлялись фиктивные документы, которые затем использовались легальными субъектами хозяйствования при составлении официальных налоговых и бухгалтерских отчетов.

Общий размер убытков, нанесенных государству от теневой деятельности этого конвертационного центра, составил почти 30 млн. грн.

«Сотрудники налоговой милиции провели 20 обысков в офисах конвертационного центра и по адресам проживания фигурантов дела в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянце, Липовой Долине. Наложен арест на 5 действующих расчетных счетов в отделениях банков Киева, Харькова и Полтавы», – сообщили в пресс-службе.

Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по статье 212 («уклонение от уплаты налогов в больших размерах») и по ст. 358 ч. 2, 3 Уголовного кодекса Украины («подделка документов и использование заведомо поддельных документов группой лиц»). Ведется следствие.