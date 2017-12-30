Грязные, голодные и со следами от ожогов: на Одесщине мать оставила малолетних детей одних и ушла к подругам

В Подольском районе Одесской области правоохранители изъяли из проблемной семьи двоих малышей, у которых были синяки и ожоги.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в конце декабря в дежурную часть полиции позвонила фельдшер села Липецкое и сообщила, что во время патронажного посещения новорожденного ребенка она обнаружила, что двое детей, одному из которых - год и 11 месяцев, а второму – полгода, находятся в доме одни.

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По указанному адресу прибыли полицейские, медики и представители социальной службы райгосадминистрации.

«Состояние детей было ужасным: они были грязные, голодные, на коже - синяки, следы от ожогов, язвы и опрелости. В доме была антисанитария и холод, вещи грязные, продуктов питания для кормления малышей также не было», - рассказали в главке.

Специалисты приняли решение доставить малышей в лечебное учреждение.

По словам начальника Подольского отдела полиции Николая Песчанского, визит фельдшера спас детям жизнь. В течение суток полицейские разыскали мать малышей, которая «гостила» в своих подруг.

«За детьми должен был присматривать ее сожитель - отец детей, но из-за постоянного употребления алкоголя ему стало плохо - его доставили в психоневрологическое учреждение. Как оказалось, у женщины уже есть трое детей, в отношении которых ее лишили родительских прав, их судьбой она не интересуется», - подчеркнул Песчанский.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает, их родители будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе голодные дети, которых мать оставила одних на двое суток, из окна просили еду у прохожих.