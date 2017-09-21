В Мариуполе голодные дети, которых мать оставила одних на двое суток, из окна просили еду у прохожих

В Мариуполе вызванный соседями наряд полиции спас голодных детей, которых мать оставила одних на двое суток. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на странице в Facebook.

"Патрульные, прибывшие по вызову возмущенных граждан увидели малолетних раздетых детей на подоконнике, которые просили еду у прохожих. По словам соседей, дети уже в течение вторых суток сидят дома в одиночестве. Люди кормили детей через окно 1 этажа", – говорится в сообщении.

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После прибытия правоохранителей через несколько минут на место прибыла и 28-летняя мать детей. Она объяснила полицейским, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась.

Патрульные полицейские немедленно вызвали на место сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину админпротокол за халатное отношение к детям. После этого 2-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру вместе с матерью доставили к работникам органов опеки и попечительства.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве 20-летняя мать оставила двух детей одних дома на 9 дней, мальчик умер.