Рада поддержала вето Порошенко: военным запрещено разрывать контракты, заключенные "до завершения особого периода"

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства предлагал отклонить этот закон, в этом его поддержал и профильный комитет парламента.

Так, за преодоление вето на закон проголосовали лишь 82 (при 300 необходимых) народных депутата из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты также не поддержали предложение направить закон в комитет на доработку.

Представитель президента в парламенте Артур Герасимов отметил, что этот документ не может быть подписан главой государства.

По его словам, согласно закону, военнослужащим, которые заключили контракты на срок до окончания особого периода и выслужили не менее 18 месяцев военной службы, а также военнослужащим, которые выслужили сверх определенных контрактами сроков более 12 месяцев, предоставляется право расторгать или перезаключать такие контракты.

"Таким образом, право на увольнение с военной службы в Вооруженных Силах Украины одновременно получат около 57 тысяч военнослужащих, что составляет 28% их утвержденной численности", - отметил депутат.

При этом Герасимов напомнил, что 26 сентября президент подписал указ об увольнении в запас около 21 тысячи военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации.

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"Увольнение с военной службы такого значительного количества военнослужащих приведет к критическому снижению укомплектованности личным составом ВСУ. Это негативно повлияет на их боеспособность", - отметил представитель президента.

В то же время, добавил он, существующие темпы приема граждан Украины на военную службу - около 6 тысяч человек ежемесячно по контракту - не позволят в ближайшей перспективе компенсировать количественные показатели уволенных военнослужащих. При этом Герасимов отметил, что большинство военнослужащих, которые будут приняты на военную службу по контракту, могут не иметь боевого опыта и соответствующего уровня подготовки, что потребует дополнительного времени и значительных финансовых ресурсов для их приобретения.

"Учитывая изложенное и учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня обороноспособности государства, сохранения боевого потенциала ВСУ, других военных формирований на уровне, гарантирующем адекватное реагирование на угрозы национальной безопасности Украины, президент предлагает закон "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" отклонить", - сказал депутат.

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Во время обсуждения также отмечалось, что отклонение этого законопроекта позволит комитету наработать новый законопроект.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (относительно уточнения отдельных положений) (№4689).

Однако президент Порошенко ветировал его.