В Черкасской области повторно переименовали два декоммунизованных села из-за недовольства населения

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 12 октября, на очередной сессии Черкасского облсовета, два села, которые ранее были переименованы в рамках декоммунизации, получили новые названия.

В частности, переименованному селу Поминик Маньковского района вернули старое название – Викторовка. Новое название села Поминик, которое село носило еще до советских времен, по мнению местных жителей, звучит некрасиво и вызывает неприятные ассоциации. Чтобы вернуть предыдущее название, крестьяне летом этого года обращались к народному депутату из Черкасской области Валентину Ничипоренко, который инициировал проект постановления Верховной Рады о переименовании села.

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Также переименованное в рамках декоммунизации село Чубовка Смелянского района сменило название на Ленское. Против нового названия крестьяне выступили, так как не смогли понять его происхождения.