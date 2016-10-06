Порошенко заявил, что гордится масштабной декоммунизацией в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи со студентами-историками в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского.

«Проведена, и я очень горжусь этим, масштабная декоммунизация. Законом «О правовом статусе и увековечении памяти борцов за независимость Украины в XX веке», наконец, после многих десятилетий, восстановлена справедливость в отношении тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость и соборность украинского государства. Теперь по собственному украинскому сценарию мы отмечаем День победы над нацизмом во Второй мировой войне. А День защитника Украины мы уже не празднуем 23 февраля, а празднуем 14 октября, на наш казацкий праздник, на Покров», - отметил он.

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«Политика исторической памяти должна быть очень мудрой и взвешенной. Те, кто ее внедряют, должны внутри страны брать в расчет императив сохранения национального единства, а не только отстаивание собственной точки зрения, а вне ее пределов - не допускать, чтобы нынешние и будущие отношения с нашими партнерами становились заложниками прошлого. В этом смысле очень важно контролировать градус исторических дискуссий, но вместе с тем иметь четкий набор аргументов», - сказал Порошенко.