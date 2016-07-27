Скандальный "крестный ход" добрался до пункта назначения - Киево-Печерской Лавры, обошлось без инцидентов и провокаций (обновляется)

16:00 В Киеве завершился «крестный ход» УПЦ МП от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом все участники мероприятия шли в Лавру около двух часов. Многие верующие сейчас разместилось прямо на улице перед Лаврой. Некоторые паломники находятся в парке Славы.

Предполагается, что в 17:00 на площади возле Успенского собора начнется всенощное бдение.

хода дійшла до Лаври pic.twitter.com/kaTNDcEOsv — Roman Kravets (@RomanKravets) July 27, 2016

15:40 В центре Киева возобновлено движение транспорта, которое утром было перекрыто из-за «крестного хода» верующих УПЦ МП.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, открыта для движения автомобилей Европейская площадь, Владимирский спуск, Парковая аллея, ул. Грушевского.

Сняты также все посты полиции, которые работали с металлоискателями, на подходе к Владимирской горке со стороны ул. Крещатик.

15:02 «Крестный ход» верующих УПЦ МП пришел в Киево-Печерскую лавру. Там главу УПЦ МП митрополита Онуфрия встретил наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь). После этого вся процессия начала проходить непосредственно на территорию монастыря.

Трансляция - lavra.ua

14:32 В Киеве на Владимирской горке после молебна участников "крестного хода" УПЦ МП госпитализировали двух человек. Об этом сообщила "Украинская правда".

"У обоих – обезвоживание и повышение артериального давления. Их госпитализирован в 18 городскую больницу", – сообщил начальник отдела экстренной медицинской помощи Киева Павел Пермяков.

14:12 Крестный ход верующих УПЦ МП отправился с Европейской площади в Киево-Печерскую лавру. Начало колонны находится сейчас в начале улицы Грушевского.

Впереди едут несколько автобусов с правоохранителями. Непосредственно перед крестным ходом идет шеренга полицейских.

12:53 Участники "крестного хода" дошли к Владимирской горке и начали молебен. Возглавляет молебен предстоятель УПЦ МП, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Перед началом молебна к памятнику Владимиру принесли чудотворные иконы. В молебне принимают участие несколько тысяч верующих, среди которых много детей.

После молебна предполагается проведение «крестного хода» с чудотворными иконами от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре, где продолжатся мероприятия УПЦ МП по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины и «1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе Афон».

12:07 По состоянию на 11.30 на молебен на Владимирской горке собралось около 4,5 тыс. верующих. По предварительной информации, священная литургия начнется в 13.00, после чего прихожане отправятся в Киево-Печерской Лавры.

12:50 На Владимирскую горку прибыл предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий. Также здесь находятся несколько депутатов от "Оппозиционного блока". В частности, Юрий Бойко, Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.

12:00 В Киев из регионов прибыло 8,7 тыс. участников "крестного хода", организованного УПЦ МП. Об этом заявила председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

10:13 На Владимирской горке уже собрались более 1,5 тыс. участников "крестного хода", организованного Украинской православной церковью Московского патриархата.

9:55 На Европейскую площадь в центре Киева продолжают массово съезжаться автобусы с участниками "крестного хода". Сейчас прибыло еще 25 автобусов, некоторые двухэтажные, в частности из Запорожской и Днепропетровской областей.

После прибытия верующие УПЦ МП выстраиваются в колонны и направляются по улице Трехсвятительской к Владимирской горке.

09:40 На Европейской площади в Киеве уже есть противники участников "крестного хода" УПЦ МП. Двое мужчин стоят на лестнице Украинского дома и держат небольшой самодельный баннер с надписью: "Пятая колонна". У одного из мужчин в руках также флаг Украины.

09:10 Все проходы и проезды на Европейскую площадь в центре Киева перекрыты металлическими сетками в связи с "крестным ходом" УПЦ МП.

08:40 В центре Киева на Крещатике со стороны Майдана Независимости представители правоохранительных органов установили металлоискатели для проверки паломников УПЦ МП.

Кроме того, три рамки установлены возле Михайловской площади и четыре на Почтовой площади в направлении Европейской площади.

8:29 К охране правопорядка в Киеве во время "крестного хода", организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, привлекли 6 тыс. силовиков, передает 112 Украина.

08:03 В центре Киева к памятнику Великому князю Владимиру начинают прибывать паломники Украинской православной церкви Московского патриархата. Организаторы мероприятия осуществляют обустройство территории Владимирской горки для проведения молебна, который должен начаться в 13:00.

На Владимирской горке вокруг памятника князю Владимиру установлено ограждение. Ограждена также аллея на пути к памятнику крестителю Руси, но люди могут свободно передвигаться по аллее.

У памятника дежурство и наблюдение за безопасностью осуществляют люди с бейджиками, на которых написано "Оргкомитет". Кроме того, на рукавах у них нашивки с надписью Международная общественная организация "Казачество Запорожское".

В начале аллеи в направлении памятника Владимиру дежурит до десяти правоохранителей. Документы и личные вещи у людей никто не проверяет.

На улице Трехсвятительской возле парка "Владимирская горка" дежурит до 50 правоохранителей. Металлические ограждения установлены и перед самым парком.

07:34 Служащие Национальной гвардии Украины и Национальной полиции перекрыли центральные улицы Киева в связи с проведением «крестного хода» УПЦ МП.

Как передает корреспондент УНИАН, около 6 часов утра представители правоохранительных органов начали устанавливать металлические ограждения на проезжей части и на тротуаре возле Майдана Независимости напротив здания Киевского городского совета профсоюзов на Крещатике.

Вдоль ограждения постоянно дежурят около 40 нацгвардийцив в бронежилетах. В руках они держат защитные шлемы.

Кроме того, на Майдане Незалежности и по всему периметру Европейской площади дежурит большое количество полицейских.

Также движение перекрыто для общественного и частного транспорта в направлении Европейской площади возле Почтовой площади.

Движение транспорта перекрыто на Парковой аллее и на улице Михаила Грушевского. Везде установлены ограждения. Там также дежурят правоохранители.

Большое количество представителей силовых структур находится вдоль Владимирской горки.

На улице Крещатик возле гостиницы "Крещатик" и соседних ресторанов припаркован 5 автобусов, которые привезли правоохранителей.

По состоянию на 7:00 колонны паломников УПЦ МП с востока и запада страны, по замыслу организаторов «крестного хода», которые должны были встретиться в 6:00 в центре столицы, только начали прибывать на Европейскую площадь. В частности, их подвозят автобусами. Автобусы прибывают со стороны Подола. На Европейскую площадь прибыли не менее 20 автобусов. Часть автобусов выстроилась вдоль Владимирской горки возле Национальной филармонии. На автобусах номера восточных областей Украины и таблички "Днепр".

7:20 Как сообщили в КГГА, центр Киева перекроют для всех видов транспорта из-за "крестного хода".

Так, сегодня с 06:00 до 17:00 будет перекрыто движение на ул. Трехсвятительской (от Михайловской до Европейской площади), на Крещатике (от ул. Михайловской до Европейской площади), на Владимирском спуске (от Европейской до Почтовой площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского) и на Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской площади).

Также с 13:00 до 20:00 на выход закроют станцию ​​метро "Арсенальная". Кроме того, будут изменены маршруты городского транспорта.

При необходимости движение транспорта с 06:00 до 13:00 перекроют и по маршруту следования паломников: ул. Вербицкого и Декабристов, проспекте Бажана, Южном мосту, Днепровском спуске, аллеи Героев Крут, площади Славы, ул. Мазепы, ул. Чернобыльской, бульваре Шевченко, ул. Владимирской, ул. Владимирском и Михайловской площади.

26 июля

23:15 Обе колонны крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата прибыли в Киев: колонна с запада Украины пришла в столицу пешком, с востока - была доставлена на автобусах.

Как сообщает "Громадське", часть участников шествия привезли в храм святого Николая Чудотворца (церковь Николая Притиска) на Подоле.

Отмечается, что в настоящий момент организаторы ищут возможность размещения других участников крестного хода, поскольку для всех не хватает места.

21:55 Часть участников "крестного хода", организованного Московским патриархатом, добралась до Киева, передает ТСН.

Верующие УПЦ МП на 6-8 автобусах приехали во Фроловский монастырь на Подоле.

По оценкам ТСН, здесь не менее 150 участников "хода". Часть из этих людей кормят ужином, часть расселяют, часть ждет на территории монастыря.

18:31 Прохождения участников "крестного хода" УПЦ МП по Киеву не будет. Об этом начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил во время брифинга.

"Пешей ходы, которая планировалась изначально пройти по Киеву, - ее не будет", - сказал Крищенко.

Он добавил, что мэрия Киева выделила автобусы, которые завезут из территории Киевской области на Владимирскую горку завтра утром всех участников этого "хода".

18:06 На Житомирской трассе, возле остановки "Сосновый бор" собрались люди, которые выступают против проведения "крестного хода" Украинской православной церкви Московского патриархата.

Там находится около 50 мужчин и женщин, большинство из которых одеты в камуфляжную форму. Также они разместили транспаранты с лозунгами: "Україна без Московського патріархату", "Геть московських попів!" и "Онуфрій! Чемодан, вокзал, Расєя!".

Кроме того, возле остановки установлены государственные флаги Украины и флаги с символикой ОУН.

Некоторые мужчины сидят на крыше остановки, а также на монументе с надписью "Киев".

Неподалеку от противников "ходы" разместилось значительное количество правоохранителей. Они находятся ближе к тому месту, откуда в сторону Киева направляются участники "крестного хода".

16:56 К "крестному ходу" Украинской православной церкви Московского патриархата на Житомирской трассе, в районе села Гореничи, присоединилась еще одна группа верующих. В ее составе - около 50 человек, среди которых священники, мужчины и женщины с детьми.

Все они ждали основную колонну "ходы" у трассы. Встречая колонну, верующие стали на колени, склонив головы.

16:10 "Крестный ход" УПЦ МП вышел из поворота на село Дмитровка, из окружения полиции, на Житомирскую трассу. Их сопровождают автомобили с правоохранителями. Движение колонны происходит без осложнений.

Движение транспорта на трассе в обе стороны не происходит.

15:37 Участники "крестного хода" УПЦ МП расположились на повороте на село Дмитровка по Житомирской трассы. Они выстроились в колонну и пытаются снова выйти на Житомирскую трассу с бокового проезда, который ведет к селу Дмитровка.

По словам народного депутата, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, верующим еще не позволяли продолжать шествие, которое было приостановлено в связи с выявлением на трассе взрывоопасных устройств.

15:07 Советник главы МВД Шкиряк рассказал о найденной на пути "крестного хода" УПЦ МП гранату.

"Что касается закладки взрывчатки, единственное, что я могу сказать, что граната, которая была обнаружена на пути передвижения так называемого крестного хода, могла убить не одного человека. Поэтому я думаю, что последствия были бы весьма плачевными, если бы, не дай Господь, мы бы быстро не сработали и оперативно не отреагировали на эту внештатную ситуацию", - подчеркнул Шкиряк.

15:03 В Одессе активисты местного Автомайдана заявляют о намерении блокировать автобусы с участниками так называемого "крестного хода" Украинской православной церкви Московского патриархата, которые готовятся к выезду в Киев.

13:53 Утром 25 июля активисты собрались на въезде в Борисполь, чтобы не пропустить участников "крестного хода" Украинской православной церкви Московского патриархата.

Они выдвинули условия: участники "крестного хода" могут попасть в Борисполь только на автобусах, или если представители УПЦ МП "подвергнут анафеме Владимира Путина и проведут молебен на кладбище, где лежат военные, погибшие в зоне АТО".

12:41 Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что представители правоохранительных органов заблокировали проход «крестного хода» Украинской православной церкви Московского патриархата по улицам Киева.

"Обнаружены утром муляжи мин и реальные боевые закладки с гранатами по запланированному маршруту следования не оставили у нас сомнений в реальности угроз и провокаций", - написал он.

12:31 По маршруту следования участников "крестного хода" Украинской православной церкви Московского патриархата в Киевской области найдены две закладки боевых гранат Ф-1 и дымовые шашки.

11:05 27 июля в связи с проведением в Киеве массовых мероприятий по случаю завершения "крестного хода" в городе будет ограничено и перекрыто движение на ряде улиц.

В частности, будут перекрыты: улица Грушевского - от Шелковичной до Европейской площади, Европейская площадь, Володомирський спуск - от Почтовой до Европейской площади, улица Трехсвятительская, улица Крещатик - от Майдана Независимости до Европейской площади, улица Парковая дорога - от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

10:46 Столичные правоохранители проверяют информацию о заминировании маршрута "крестного хода" УПЦ МП. Специалисты-взрывотехники и представители структурных подразделений полиции обследуют указанные анонимом места и прилегающую территорию.

"Сегодня около шести часов утра в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило два анонимных сообщения о том, что по маршруту крестного хода, а именно в Святошинском районе и в направлении города Борисполь, заложена взрывчатка. На место происшествия срочно выехали следственно-оперативные группы управлений полиции,специалисты-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС", - говорится в сообщении столичной полиции.