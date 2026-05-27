Жареные пирожки по этому рецепту невозможно испортить.

Аппетитные жареные пирожки никого не оставят равнодушными. Не любить такое блюдо просто невозможно. Но не все кулинары решаются приготовить домашние изделия, боясь перевести продукты. Но мы нашли тесто на жареные пирожки, которое получается абсолютно у всех. Для его замешивания не нужно иметь опыт работы с дрожжами или покупать дорогие ингредиенты.

Быстрое тесто для жареных пирожков на кефире

Данный рецепт удобен тем, что готовится всего в один этап и из всем знакомых ингредиентов. Чтобы тесто на пирожки жареные получилось воздушным, берите муку высшего сорта и просейте перед использованием. Кефир желательно достать из холодильника заранее, чтобы тот нагрелся до комнатной температуры, но можно просто нагреть в микроволновке. Начинка может быть как сладкой, так и соленой.

Для приготовления восхитительных изделий подготовьте следующие продукты:

поллитра кефира;

семьсот граммов муки;

чайная ложка соли;

чайная ложка сахара;

чайная ложка соды;

две столовые ложки подсолнечного масла в тесто и сто граммов для жарки;

семьсот граммов любой начинки.

Из указанных продуктов получится примерно тридцать пять изделий. Если тесто на жареные пирожки без дрожжей нужно вам в меньшем количестве, то вес ингредиентов можно пропорционально уменьшить.

В большой миске теплый кефир смешайте с содой, сахаром и солью. Подождите пару минут, пока появится пена. За счет реакции кефира с содой выделяется много пузырьков воздуха, и выпечка получается не менее воздушной, чем дрожжевое тесто на жареные пирожки.

В кефирную массу добавьте просеянную муку. Вымешивайте тесто руками, пока оно не станет гладким, однородным и лишь слегка липким. В процессе замешивания влейте в него две ложки масла.

Готовое тесто на пирожки оставьте на полчаса под полотенцем, чтобы поднялось. За это время можно подготовить начинку. Затем разделите на одинаковые части, сформируйте из каждой "колобок" и на присыпанном мукой столе раскатайте в тонкие лепешки. В центр каждой выложите немного начинки и защипните.

Для жарки наполните глубокую сковороду тонким слоем масла и хорошо его нагрейте. Готовность можно проверить маленьким кусочком теста - если оно сильно шипит, то можно жарить пирожки. Готовьте изделия на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Перед употреблением выложите на бумажные салфетки, которые впитают в себя излишки жира.

