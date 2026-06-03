В Испании нашли затонувший корабль с контрабандой: что внутри

Остатки веками были скрыты под песком и илом на глубине около 6 метров.

В глубинах залива Кадис, Испания, найдено кораблекрушение XVII века, сообщает издание Heritage Daily.

Остатки были обнаружены во время дноуглубительных работ, связанных с расширением контейнерного порта в заливе.

Обломки с обозначением Delta (так назывался корабль) до сих пор не идентифицированы, однако судно могло находиться на французском вооружении во второй половине XVII века, отмечают исследователи Эрнесто Тобосо Суарес и Хосефа Марти Солано из Андалузского института наследия.

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Происхождение оружия на борту оказалось весьма загадочным. По словам команды, пушки "могли быть изготовлены в Швеции, а могли быть получены через голландских посредников". Эксперты определили пять различных типов пушек.

Поскольку деревянные установки не сохранились, возникло предположение, что "некоторые пушки уже были выведены из эксплуатации и перевезены в качестве балласта". По мнению ученых, повреждения оружия могли произойти во время боя или непосредственно перед затоплением корабля.

Главной интригой находки стало серебро весом около полутонны. На одном из слитков вычеканен год 1667. Исследователи считают, что это, скорее всего, контрабандный груз. В то время испанская корона строго контролировала золото и серебро из Америки, поэтому в регионе процветали незаконная торговля и маршруты контрабанды с уклонением от налогов.

Извлечение останков было чрезвычайно сложной операцией, ведь обломки веками были скрыты под песком и илом на глубине около 6 метров. Работы длились четыре месяца, и водолазы часто работали при крайне плохой видимости.

Другие находки под водой

Ранее УНИАН писал, что группа подводных археологов обнаружила остатки карантинной больницы и небольшого кладбища на затопленном острове в США. Исследователи отметили, что документы указывают на то, что там было похоронено около дюжины человек. Многие из них были солдатами, служившими в форте, или заключенными. На кладбище также было похоронено несколько гражданских лиц.

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