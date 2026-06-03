Полезно знать, как можно уменьшить температуру в автомобиле.

Летом многие водители сталкиваются с проблемой, когда их автомобиль, недолго постояв на солнце, превращается в настоящую сауну. Особенно страдают те владельцы транспортных средств, у которых отсутствуют кондиционеры. Как охладить салон машины в жару - расскажем в материале.

Как быстро охладить салон автомобиля - надежный лайфхак

Стоит отметить, что долго сидеть в раскалённой машине, которая не проветривается, очень опасно. Существует большой риск получения теплового удара. Поэтому крайне важно знать, как охладить салон авто.

Многие водители выбирают, как им кажется, самый очевидный способ - они открывают все окна и просто ждут. Но на самом деле это не самый удачный метод, ведь он очень длительный из-за того, что обмен воздуха через боковые окна недостаточно интенсивный.

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Но существует надежный лайфхак, как быстро охладить салон авто в жару. Необходимо открыть противоположные двери автомобиля - лучше всего те, что размещены по диагонали. Таким образом создаётся большой коридор, через который уличный воздух будет вытеснять салонный. "Раскаленная атмосфера" выйдет из транспортного средства буквально за пару минут. Этот способ отлично работает именно тогда, когда автомобиль долго простоял под солнцем, обеспечивая терпимые условия при начале поездки.

Как охладить салон авто без кондиционера - печка в помощь

Известно, что в машинах, лишенных кондиционера, в наличии имеются печки или вентиляторы. Чтобы получить воздушный поток, надо настроить прохладный режим и активировать функцию обдува. Тут возникает проблема - поступающий воздух будет тёплым, так как он идет через раскаленный из-за жары салон. С этим поможет справиться элементарный лайфхак, который действительно работает. Для этого мокрую тряпку или салфетку нужно положить на дефлектор воздуховода. В результате поток станет свежим из-за действия эффекта под названием "испарительное охлаждение" (он используется в системах кондиционирования).

Важно помнить, что это не полноценная альтернатива кондиционеру и климат-контролю. Но он дает мгновенный комфорт в первые минуты, потому что помогает нейтрализовать первые "удары" раскаленного воздуха.

Зная, как охладить салон автомобиля без кондиционера, важно учитывать несколько факторов. Нужно помнить, что нельзя долго пребывать под прямым обдувом охлаждённого и влажного воздуха. Это может привести к проблемам с самочувствием и здоровьем, как и в случае с кондиционерами.

Если вы уже начали движение, то лучше просто опустить окна - воздушные потоки с улицы в движении будут хорошо охлаждать салон автомобиля. При этом не будет накапливаться дополнительная влага внутри машины.

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