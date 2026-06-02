Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на 3 июня

В Киеве в среду будет облачно с прояснениями, будет идти дождь.

В среду, 3 июня, в Украине ожидается умеренно теплая погода, на правобережье пройдут дожди.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook, 3 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода, на правобережье в зоне влияния атмосферного фронта усилится облачность и пройдут дожди, на остальной территории осадки маловероятны. Отмечается, что будет облачно с прояснениями.

"На правобережье – умеренные, ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами – значительные дожди. На остальной территории – без осадков. Ночью и утром в Закарпатье и Прикарпатье местами туман", – говорится в сообщении.

Видео дня

Ветер 3 июня будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью – 10-15 градусов тепла, днем – 16-21 градус тепла. В то же время в Закарпатье и на крайнем юге страны – до 25 градусов тепла.

Киев и Киевская область

Кроме того, Гидрометцентр сообщил, что 3 июня на территории Киевской области и столицы также будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 16-21°; в Киеве ночью 11-13°, днем 16-18°", - рассказали синоптики.

Первая неделя лета в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, прогнозировал, что первая неделя июня будет отмечена дождями, однако их будет сопровождать и некоторое потепление.

По его словам, в ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится ночью до 8-15 градусов тепла, а днем она будет в пределах от 18 до 23 градусов тепла. В то же время на юге страны ожидается до +25 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: