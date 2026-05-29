Чтобы котлеты были сочными, запомните несколько хитростей.

Казалось бы, нет блюда проще, чем куриные котлеты. Рецепт фарша передается из поколения в поколение - мясо, яйцо и замоченный в молоке хлеб. Но мало кто знает, что два последних ингредиента совсем не обязательны. Сочные изделия можно сделать и без них, при этом вкус только выиграет. Мы нашли рецепт, которому нет равных по сочности.

Куриные котлеты без яиц, молока и хлеба

Чтобы блюдо было нежным и аппетитным, фарш приправляют несколькими сочными добавками. Если вы сомневаетесь, можно ли сделать котлеты без яиц, то попробуйте этот рецепт. Если всё сделать правильно, то изделия не будут разваливаться на сковороде.

Для этого подготовьте такие ингредиенты:

Видео дня

шестьсот граммов куриного филе;

одна крупная луковица или две небольших;

кусочек сливочного масла весом около пятидесяти граммов;

две с горкой столовые ложки манки;

соль, перец и любые пряности, которые вам нравятся (хорошо подойдет мускатный орех);

подсолнечное масло для жарки.

Чтобы куриные котлеты были вкусными, рекомендуется делать их не из филе, а из бедер. В них гораздо больше жира, который и придает блюду сочности. Перемолите их в фарш, а также измельчите или мелко нарежьте лук.

Холодное масло из холодильника натрите на терке и вмешайте к мясу. Благодаря ему котлеты без яиц и хлеба станут нежными и хорошо прожарятся изнутри. Посолите и приправьте массу по вкусу. Интенсивно вымешайте вилкой - это поможет частичкам мяса соединиться друг с другом.

Последней в фарш добавляется манная крупа, которая скрепляет все ингредиенты между собой. Так котлеты не будут распадаться. Оставьте массу постоять около 5 минут, чтобы манка разбухла.

На горячую поверхность сковороды с маслом положите сформированные куриные котлеты из фарша. Обжаривайте по 4 минуты с каждой стороны на каждой стороне на сильном огне. Уменьшите мощность конфорки, влейте на дно сковороды немного воды (или томатного соуса) и тушите изделия под крышкой около 15-20 минут. Также по желанию их можно довести до готовности в духовке (15 минут при 200°, обязательно используйте пергамент).

Вас также могут заинтересовать новости: